Inter, Wanda Nara: "Icardi non ha mai detto di volere la Juventus"

"Icardi non ha mai detto di volere la Juve, non è quello che pensa", lo ha detto Wanda Nara a Tiki Taka. La moglie-agente di Mauro Icardi torna sul post su Instagram in cui l'attaccante argentino smentisce le voci riportate dalla stampa ribadendo la sua volontà di restare all'Inter. "Nessuno ha sentito parlare Mauro da quando gli hanno tolto la fascia".

La sconfitta contro il Napoli ha complicato la corsa Champions dell'Inter che ora probabilmente sarà chiamata alla vittoria contro l'Empoli (in caso di successo del Milan sulla Spal). Wanda Nara è tranquilla: "Ero sicura che si sarebbe chiusa. Siamo abituati a soffrire ma entreremo in Champions, ce lo meritiamo".