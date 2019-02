Inter, 180 milioni di entrate da Champions League e tv. Che numeri nerazzurri!

Inter, 180 milioni di entrate da Champions League e tv: +55,7% di crescita

Gioie e dolori per l'Inter dalla Champions League in questa stagione. I brutti ricordi arrivano dal campo, con l'eliminazione nel girone a vantaggio di Barcellona e Tottenham (fatale l'1-1 con il Psv a San Siro mentre gli Spurs strappavano il punto decisivo al Camp Nou), con il terzo posto del gruppo che ha 'retrocesso' i nerazzurri in Europa League (attesa per gli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte). Le buone nuove arrivano dai conti economici. La società nerazzurra ha pubblicato la relazione di Inter Media and Communication legata ai dati fino al 31 dicembre 2018. E nei primi sei mesi della nuova stagione l'Inter ha avuto entrate pari a 180,1 milioni di euro (al 31 dicembre 2017 erano 115,7), segnando una crescita del 55,7%. Numeri importanti per l'Inter, che possono aprire prospettive interessanti in vista del rafforzamento del club nelle prossime stagioni. L'aumento dei ricavi si deve, come detto, alla Champions League, ma non solo. In crescita le entrate di sponsorizzazione guidate dagli accordi asiatici e la crescita delle entrate dai diritti tv della Sere A.

Inter, non solo Champions League. Crescono i ricavi da sponsorizzazioni

Il trend dell'Inter è importante se pensiamo che nel 2017 i ricavi dalla sponsorizzazione erano di 43 milioni, nel 2018 sono stati a 60,7. Di questi 44,5 sono derivanti dai contratti con le aziende asiatiche. Dai diritti tv sono arrivati 46,7 milioni.

Inter, Champions League ricchissima

L'Inter e il fattore Champions si diceva. Secondo il sito Calcio e Finanza la partecipazione alla principale competizione europea per club ha consentito ai nerazzurri di incassare 42,5 milioni (14,5 legati al bonus per la fase a gironi, 17,7 per il bonus relativo al ranking storico di introdotto in questa stagione, 7,5 come performance bonus e 2,5 relativi alla prima parte del market pool). Numeri che fanno capire quanto sia importante tornare in Champions League anche nelle prossima stagione. La volata con Milan, Roma e Lazio (quattro squadre per due posti) è di primaria importanza per il club.