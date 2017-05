Inter, 63 milioni per Gabigol. Circa 11 all'attaccante. E a Kia Joorabchian...



L'operazione per Gabigol è costata 63 milioni all'Inter. Una cifra monstra, svelata da calciomercato.com secondo cui l’acquisizione dell'attaccante brasiliano è stata di circa 30 milioni. Soldi soltanto in parte andati al Santos, proprietario del 40% del cartellino. Il restante 60% è suddiviso fra lo stesso Gabigol (40%) e Doyen Sports Investments (20%). Il tutto senza dimenticare l'ingaggio da 30 milioni lordi spalmati su cinque anni (6 milioni lordi all’anno) che l'Inter ha accordato a Gabiel Barbosa. Ma non finisce qui: calciomercato.com racconta anche della commissioni sull'affare da circa 4 milioni di euro. Beneficiario tal Giuliano Pacheco Bertolucci, agente brasiliano legato a Kia Joorabchian, il consulente di mercato di Suning.