Inter, Antonio Conte sotto la sede. E alla domanda sui contatti...

Antonio Conte sotto la sede dell'Inter. Una coincidenza? Possibile visto che il quartier generale della società nerazzurra è in pieno centro di Milano ed è noto che l'ex tecnico di Juventus e Chelsea sia in Italia in questi giorni. "Il futuro? Una bella passeggiata in via Montenapoleone", ha detto Conte rispondendo alla domanda di un giornalista di 'BeIN Sports'. "Contatto con l'Inter? No dai... Italia? Sono in Italia... Adesso finisco la passeggiata e torno a Torino"., ha risposto Antonio Conte.

Inter, le voci su Antonio Conte e il futuro di Spalletti

Il nome dell'allenatore salentino gira da qualche settimana in ottica Inter in vista della prossima stagione come possibile successore di Luciano Spalletti malgrado il contratto sino al 2021 con il club nerazzurro. Antonio Conte potrebbe dunque tornare in serie A a cinque anni dall'addio alla Juventus. In autunno rifiutò di subentrare in corsa sulla panchina del Real Madrid, preferendo prendersi qualche mese di pausa in vista del grande rientro nella prossima stagione. i tifosi dell'Inter possono sognare, ma attenti anche ai movimenti sulle panchine dei top club europei (in primis il Manchester United).

Inter, Conte: "Nessuna offerta dai nerazzurri"

"Dall'Inter non ho ricevuto alcuna offerta", aveva assicurato, a Sky Sport, Antonio Conte, solo poche ore fa. Ammettendo però di avere nostalgia del suo lavoro. "Mi manca il campo - sottolinea il tecnico salentino, ex Juventus e Chelsea - pero' avevo deciso di prendermi quest'anno di riposo e sono molto sereno. Sono in attesa di una nuova destinazione, che ovviamente non si sa". In Italia per assistere al ko della Juventus in Coppa Italia contro l'Atalanta, Conte racconta il suo rapporto con il calciomercato: "Da allenatore l'ho sempre vissuto andando a dormire e sperando che il giorno dopo accadesse qualcosa. Di solito si cerca sempre di chiudere gli affari prima dell'ultimo giorno, ma sappiamo anche che proprio questo e' quello con piu' adrenalina". Il 'suo' Chelsea, guidato da Maurizio Sarri, ha appena incassato un 4-0 in Premier League con il Bournemouth: "Il Chelsea per me e' il passato e non mi va di parlarne, anche perche' tra me e la societa' c'e' sempre in corso una causa".