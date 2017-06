Inter: Banega torna al Siviglia, Skriniar dalla Sampdoria. Intrigo Jovetic

Inter: Banega al Siviglia per 9 milioni. Intrigo Jovetic

Ever Banega sta per lasciare l'Inter ed è a un passo dal ritorno al Siviglia. Le ultime notizie dalla Spagna raccontano che il club nerazzurro è pronto ad accettare l'offerta di 9 milioni di euro da parte della società iberica. Nessuna novità tra Inter e Siviglia invece sul fronte di Stevan Jovetic (valutato 13 milioni) che ha fatto gli ultimi sei mesi proprio nella squadra andalusa. Jò-Jò potrebbe anche restare in Italia e piace alla Roma. Non a caso, visto che il nuovo ds è Monchi, l'uomo che lo volle al Siviglia in gennaio...



SKRINIAR ALL'INTER E CAPRARI ALLA SAMPDORIA



Vertice tra Inter e Sampdoria: è fatta per Skriniar in nerazzurro. Massimo Ferrero, ai microfoni di Radio Crc ha confermato la fumata bianca: "Skriniar all'Inter? Ormai è fatta. ma di cifre non parlo. Noi abbiamo preso Caprari".



SKRINIAR ALL'INTER, AFFARE DA 28 MILIONI



Caprari alla Sampdoria è un affare da 12 milioni, nella trattativa è stato inserito anchedi Eguelfi, terzino di 22 anni scuola Inter, quest'anno in prestito alla Pro Vercelli. Skriniar vale 28 milioni. Alla luce del Fair Play l'acquisto del 22enne difensore slovacco sarà messo a bilancio dal primo luglio.