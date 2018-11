Inter-Barcellona tv in chiaro o pay? INTER-BARCELLONA STREAMING

INTER BARCELLONA TV SU SKY NON RAI 1

Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Niente diretta tv in chiaro sulla Rai dunque, ma era cosa notza visto che la tv di viale Mazzini ha i diritti per trasmettare il match delle squadre italiane che giocano il mercoledì sera alle 21.

INTER-BARCELLONA STREAMING SU SKY

Gli abbonati di Sky potranno seguire Inter-Barcellona anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

INTER-BARCELLONA RADIO RAI

Inter-Barcellona e Napoli-Paris Saint Germain andranno in diretta su Radio Rai 1 nel programma Zona Cesarini che darà tutti gli aggiornamenti sul turno di Champions League.

INTER-BARCELLONA FORMAZIONI PROBABILI

Inter (4-2-3-1) Handanovic, Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino, Politano, Nainggolan, Perisic; IcardiBarcellona (4-3-3) ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Arthur Busquets, Rakitic, Rafinha, Luis Suarez, Coutinho