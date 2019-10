INTER-BORUSSIA DORTMUND TV, DOVE VEDERE LA CHAMPIONS DELL'INTER (TV E STREAMING)

Inter-Borussia Dortmund tv e streaming. Champions League, dove vedere l'Inter

Inter-Borussia Dortmund ci siamo. La squadra di Antonio Conte si gioca il suo futuro in Champions League: dopo il pareggio contro lo Slavia Praga ((1-1 a San Siro) e la sconfitta nel match d'esordio a Barcellona (2-1), la classifica piange (Barcellona-Borussia Dortmund 4 punti, Inter-Slavia Praga 1 punto) e serve una vittoria contro la squadra tedesca (che ha molte assenze: Paco Alcacer, Marco Reus e Marcel Schmelzer) per rilanciare le quotazioni nerazzurra nella corsa agli ottavi di finale di Champions League. Ecco una guida veloce per seguire Inter-Borussia Dortmund in tv e streaming per i tifosi che non andranno a San Siro (previsti 65mila supporter).

INTER-BORUSSIA DORTMUND TV SKY

Inter-Borussia Dortmund non verrà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5. La diretta della partita dei nerazzurri nel terzo match del girone di Champions League sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno al canale 201 del satellite e Sky Sport al canale 252. La telecrona del match dell'Inter sarà affidata a Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi (Federico Zancan a Diretta Gol).

INTER-BORUSSIA DORTMUND STREAMING

Inter-Borussia Dortmund in streaming sarà disponibile sulla piattaforma SkyGo, disponibile per tutti gli abbonati di Sky anche da smartphone, tablet e pc. Inter anche su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

INTER-BORUSSIA DORTMUND RADIO RAI

Inter-Borussia Dortmund sarà raccontata anche su Radio Rai1 dalle 21 insieme a Salisburgo-Napoli con radiocronaca di Giuseppe Bisantis nel corso del classico contenitore Zona Cesarini.