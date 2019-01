Inter, colpo a sorpresa: ecco Zapata dell'Atalanta. E il rinnovo di Icardi..

Inter, colpo a sorpresa: ecco Zapata dell'Atalanta

L'Inter ha bloccato Duvan Zapata (già 10 gol in campionato in un girone d'andata andato in grande crescendo). Una mossa a sorpresa dei nerazzurri in vista della prossima stagione che arriva nei giorni in cui tanto si è parlato del contratto di Mauro Icardi (scadenza 2021 con clausola da 110 milioni per l'estero da esercitare dal primo al 15 luglio) e con il futuro di Lautaro Martinez da valutare (ipotesi prestito nel prossimo campionato per permettergli di avere una maglia da titolare e tornare poi più forte all'Inter nella stagione successiva).

Inter, Zapata alternativa di Icardi. Verso il rilancio per rinnovare con Maurito

Zapata dunque alternativa di Icardi, ma anche giocatore importante da avere in rosa nel caso si dovesse arrivare a un divorzio con Maurito. Ma la volontà delle parti è quella di proseguire e anzi rilanciare il matrimonio. L'Inter è pronta a rilanciare sull'ingaggio arrivando attorno ai 7,5 milioni netti, rispetto alla richiesta di Wanda Nara attorno a 9. La prossima settimana potrebbero esserci sviluppi.

Inter-Zapata, i nodi dell'affare con l'Atalanta

I dirigenti dell'Inter hanno incontrato Fernando Villareal, il procuratore di Zapata, mettendo le basi per il suo arrivo ad Appiano Gentile. All'attaccante colombiano l'idea di trasferirsi a Milano va bene, ora però bisognerà trovare un accordo con l'Atalanta. I rapporti tra i due club sono buoni, ma bisogna trovare la quadra a livello economico senza dimenticare che al momento Zapata è all’Atalanta in prestito biennale, pagato 12 milioni, con un diritto di riscatto di altri 12 milioni da esercitare nei confronti della Sampdoria nel 2020. Prima dunque il club atalantino dovrà anticipare i tempi del riscatto e poi vendere Zapata all’Inter. Un affare che si può chiudere attorno ai 30 milioni.