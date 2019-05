Inter, Curva Nord in vista dell'Empoli: "Domenica sarà festa o guerra"

"Nessuna scusa, nessun perdono, domenica fuori i coglioni". E' il messaggio della Curva Nord dell'Inter alla squadra nerazzurra in vista della decisiva sfida di domenica contro l'Empoli che vale la Champions League. Una non vittoria di Skriniar e compagni, accompagnata da un'eventuale successo del Milan sul campo della Spal, vorrebbe dire non qualificarsi per la massima competizione europea. "Noi vi sosterremo per 90' più recupero come se fossimo nuovamente a Madrid (dove si è giocata la finale di Champions 2010, ndr) ma alla fine sarà festa o guerra. Abbiamo sostenuto la scelta dello spogliatoio di escludere Icardi, ora però lo spogliatoio deve prendersi le sue responsabilità", prosegue la Curva sulla propria pagina Facebook.

Inter, Curva Nord: "Se fallirete l'obiettivo, la battaglia non sarà più per allontanare il solo Icardi ma per una totale rifondazione"

"Noi daremo tutto per sostenere l'Inter ma se fallirete l'obiettivo, la battaglia non sarà più per allontanare il solo Icardi ma per una totale rifondazione chiedendo l'esclusione di tutti coloro che saranno stati protagonisti in negativo di una stagione che malgrado tutto rimaniamo fiduciosi possa ancora concludersi con la riconquista di un obiettivo importante che non mancheremmo certo di celebrare. Avanti Inter", conclude il messaggio della Curva Nord.