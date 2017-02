Inter, De Boer: "Icardi litigava con i tifosi, Brozovic in discoteca"



Frank De Boer si leva alcuni sassolini dalle scarpe a qualche mese di distanza dall'Inter



DE BOER: "ALL'INTER PERDEVO ENERGIE PER COSE CHE NON RIGUARDAVANO IL CALCIO"



"Lasciare l'Ajax dopo venticinque anni prima da calciatore e poi da allenatore è stata dura, ma avevo bisogno di una nuova sfida, un po' come fece Guardiola dopo il Barcellona", racconta De Boer intervistato dal 'Daily Mail'. "All'Inter ho avuto a che fare con troppe cose che non riguardavano il calcio, e ho perso energia. Ogni volta che qualcosa sembrava andare per il verso giusto sul campo, poi accadeva qualcosa di brutto".



DE BOER SU ICARDI E BROZOVIC



Difficile infatti dimenticare il caso Icardi, ma non solo: "Brozovic che va in discoteca e va punito, Icardi che litiga con i tifosi... Sono stato lì tre mesi, ma è sembrato un anno".



DE BOER SOGNA LA PREMIER LEAGUE



"Mi piacerebbe allenare una squadra di Premier, ma deve essere un buon progetto. Il Liverpool mi voleva nel 2012, ma avevo fatto solo un anno all'Ajax, volevo restare lì più a lungo per vincere di più".