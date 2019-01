Inter, Gabigol al Flamengo: c'è l'accordo. Icardi, attenti al Chelsea

INTER. ACCORDO CON FLAMENGO PER PRESTITO GABIGOL

Inter, Gabigol al Flamengo: c'è l'accordo/ Nel giorno della presentazione di Lucas Paqueta' come nuovo giocatore del Milan, il Flamengo trova il sostituto: Gabriel Barbosa. Secondo "Globoesporte", i brasiliani avrebbero trovato un accordo con l'Inter per il prestito fino a fine 2019 del 22enne attaccante brasiliano. Sara' un prestito a costo zero, col Flamengo che si accollera' pero' per intero l'ingaggio (3,5 milioni di euro) del giocatore. La volonta' di Gabigol di vestire la maglia del Flamengo avrebbe fatto la differenza, tanto che il giocatore avrebbe accettato anche di prolungare di un'altra stagione, fino al 2021, il contratto con l'Inter. Arrivato in nerazzurro nell'estate 2016, Gabriel Barbosa ha trascorso in prestito l'ultimo anno al Santos, conquistando il titolo di capocannoniere del campionato brasiliano con 18 reti.

INTER, CHELSEA PUNTA ICARDI. NERAZZURRI VOGLIONO RINNOVARE E TOGLIERE LA CLAUSOLA

Chelsea sulle tracce di Mauro Icardi/ I Blues sono alla ricerca di una prima punta, nei giorni scorsi sono stati fatti i nomi di Higuain e Cavani ma oggi il "Mirror" rilancia l'ipotesi Mauro Icardi. La trattativa per il rinnovo del contratto del 25enne attaccante argentino continua a non decollare e la clausola rescissoria da 110 milioni di euro ingolosisce i Blues che dall'addio di Diego Costa sono alla ricerca di un "9" di peso visto che Morata ha fin qui deluso le aspettative. Proprio a proposito della clausola rescissoria, la prossima settimana ci potrebbe essere un incontro tra l'Inter e Wanda Nara: la società nerazzurra è pronta ad alzare l’offerta legata all'ingaggio sino a 7 milioni e viene confermata la volontà di togliere la clausola rescissoria.