Inter, Icardi rientro? La situazione. Wanda Nara tweet: "Allontanati quando.."

WANDA NARA, 'ALLONTANATI QUANDO NON TI DANNO VALORE'

Wanda Nara posta un messaggio criptico sui social. ''Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore'', scrive la moglie e agente di Mauro Icardi, l'attaccante dell'Inter a cui è stata tolta la fascia di capitano e in fase di stallo sul rinnovo di contratto (scadenza al 2021, ma clausola da 110 milioni esercitabile dall'estero tra il primo e il quindici luglio). Nella giornata di mercoledì Wanda Nara ha accompagnato Icardi ai controlli medici per valutare le condizioni del ginocchio destro voluti dall'Inter.

INTER, ICARDI RIENTRO: PROBABILE ASSENZA CONTRO LA FIORENTINA

Mauro Icardi salta il ritorno di Inter-Rapid Vienna (dopo l'assenza nella gara d'andata e nella sfida di domenica a San Siro contro la Sampdoria) e potrebbe essere out anche per la trasferta contro la Fiorentina in programma nel fine settimana. Firenze. Secondo la Gazzetta dello Sport l'ex capitano nerazzurro sarà trattato dall'Inter come un giocatore da recuperare e sottoposto quindi fino a lunedì a terapie mirate a riportarlo alla migliore condizione. Poi si farà il punto della situazione e si capirà se Icardi sarà recuperabile o meno per le successive sfide. L'Inter sarà di scena venerdì primo marzo a Cagliari e nel weekend successivo a San Siro contro la Spal (il 10), prima del derby del 17 marzo contro il Milan. Tutti match importanti nella volata Champions che vede i nerazzurri attualmente al terzo posto con 5 punti di vantaggio sulla Roma quinta.

INTER, SPALLETTI: "ICARDI? PIANO DI RECUPERO. MA MENO SOCIAL E PIU' REALTA'"

“Per Icardi c’è un piano di recupero. Ma meno social e più realtà. Bisogna mettere a fuoco che queste situazioni qua non si risolvono con le chat, con i video e con i like, ma stando insieme, parlando e con contatti reali”, le parole dell'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Rapid Vienna a proposito del rientro in campo di Icardi.