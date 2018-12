Inter-Icardi, rinnovo di contratto? Wanda Nara al lavoro: "Sto..."

Inter, Wanda Nara e il rinnovo di Icardi: "Sono le 00.30 e sono ancora qui a leggerlo"

"Sono le 00.30 e io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo". Lo scrive Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell'Inter, Mauro Icardi, su twitter. Wanda Nara sta evidentemente lavorando sul rinnovo del contratto del bomber argentino con il club nerazzurro.

INTER-ICARDI RINNOVO DI CONTRATTO: I NODI DA SCIOGLIERE

Fumata bianca in arrivo tra Icardi e l'Inter? Ancora no, ma Wanda Nara conferma che le parti marciano in questa direzione. Attualmente Maurito guadagna 4,5 milioni più bonus (ingaggio che può arrivare sino a 5,5 mln) ed è evidente che l'attaccante argentino chiede un ritocco in su. L'attuale contratto è in scadenza nel 2021 e verrà portato al 2022 o 2023. Altro nodo della trattativa tra Icardi e l'Inter è legato alla clausola rescissoria attualmente di 'soli' 110 milioni (valida solo per l'estero).

INTER-ICARDI RINNOVO DI CONTRATTO? IL TWEET DI WANDA NARA