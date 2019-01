Inter, Icardi: "Rinnovo quando ci sarà un'offerta corretta e.." INTER NEWS

Inter, Icardi: "Il mio rinnovo solo quando ci sarà un'offerta corretta e concreta"

In casa Inter tiene banco il caso Icardi. Dopo le parole della moglie procuratrice Wanda Nara, arrivano anche quelle dell'attaccante che sui social scrive: "Voglio chiarire a tutti i tifosi che leggono pseudo giornalisti e giornali 'seri', che scrivono senza sapere o danno istruzioni di scrivere senza avere una reale idea dei fatti, che il mio rinnovo avverra' nel momento in cui l'Inter mi sottoporra' un'offerta corretta e concreta. Solo allora si potra' parlare di rinnovo con verita' eludendo le menzogne gratuite che ad oggi vengono diffuse".

Continua ad essere il rinnovo di Mauro Icardi il tema caldo del calciomercato invernale dell'Inter. Dopo le dichiarazioni di Wanda Nara, l'attaccante argentino ha fatto il punto dello stato della trattativa su instagram: "Il mio rinnovo avverra' nel momento in cui l'Inter mi sottoporra' un'offerta corretta e concreta", per poi confermare la fiducia alla moglie-agente: "Wanda curera' i miei interessi fino alla fine della mia carriera". Accostato ad Inter e Tottenham e' stato nei giorni scorsi Joachim Andersen, difensore della Sampdoria, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato le voci sul suo futuro: "L'interesse delle big fa piacere ma qui sto bene". Il club blucerchiato ha chiuso in entrata l'acquisto di Manolo Gabbiadini, sbarcato oggi a Milano: "Sono contentissimo, ci siamo voluti entrambi", ha spiegato l'attaccante. Secondo il 'Guardian' il club blucerchiato versera' dodici milioni di euro nelle casse del Southampton. Sirene inglesi in casa Milan: Tottenham e Chelsea avrebbero messo gli occhi su Franck Kessie mentre Hakan Calhanoglu ha smentito le voci su un su un possibile passaggio all'RB Lipsia: "Sono a Milano, sono un giocatore del Milan e sono felice qui".

L'Inter si e' allenata al Centro Sportivo Suning per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Benevento. La squadra ha iniziato in palestra con una rapida attivazione muscolare a base di andature alternate a stretching. I ragazzi di Spalletti si sono poi spostati sul campo per torello e possesso palla. In chiusura partitella 11 contro 11 a campo ridotto. Il tecnico toscano dovrebbe giocare con D'Ambrosio e Dalbert esterni in difesa e la coppia centrale Ranocchia-Miranda; a centrocampo Gagliardini, Borja Valero e Nainggolan (quest'ultimo in cerca di riscatto); infine in attacco Candreva, Lautaro e Keita.