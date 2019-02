Inter, Icardi rompe il silenzio: "Libertà". Inter news Icardi news

Inter, Icardi rompe il silenzio: "Libertà"

Mauro Icardi torna a parlare sui social network dopo quasi una settimana di silenzio. "Freedom", "Liberta'", l'unica parola postata dall'attaccante argentino dell'Inter su Instagram e Facebook, accompagnata da una foto (in tribuna a San Siro durante Inter-Sampdoria) che lo vede in 'borghese' e un cappellino con un'aquila.

Inter, Icardi e l'ipotesi di operazione al ginocchio

Icardi non gioca dallo scorso 9 febbraio, dalla vittoriosa trasferta di Parma. Qualche giorno dopo la scelta del club di togliergli la fascia di capitano e l'inizio di un muro contro muro che vede Icardi fuori causa per un problema al ginocchio destro. Secondo il Corriere dello Sport, tra l'altro, Icardi vorrebbe smettere di fare infiltrazioni per combattere il dolore al ginocchio e starebbe valutando un'operazione di pulizia dell'articolazione che decreterebbe in anticipo la fine della sua stagione.

Argentina, Icardi rischia anche la Seleccion. Escluso dalle prossime gare

ICARDI non è stato inserito dal commissario tecnico del'Argentina Scaloni nella lista dei pre-convocati per i prossimi impegni della Seleccion, le amichevoli di marzo contro Venezuela e Marocco. Una scelta abbastanza previdibile visto che l'attaccante dell'Inter è attualmente infortunat. Il problema è nel medio periodo. Se Icardi non tornasse in campo da qui a fine campionato sarebbe difficile ipotizzare una convocazione per la Copa America in programma dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile.

Inter, Icardi rompe il silenzio: "Libertà". IL POST SU INSTAGRAM