Inter, Icardi sul rinnovo: "Quale Icarday? Mai stata una data fissata"

Inter, Icardi sul rinnovo: "Quale Icarday? Nessuna data fissata"

"Slitta l'Icardy? Quale Icarday? Non c'è mai stata una data fissata". Il post in una Instagram Storie è firmato da Mauro Icardi che pubblica la prima pagina della Gazzetta dello Sport che scrive di slittamento dell'incontro tra Wanda Nara e l'Inter, parlando di un vertice mercoledì o giovedì (rispetto alle indiscrezioni che davano il possibile summit nella giornata di martedì).

Inter-Icardi i nodi sul rinnovo di contratto tra Mauro e il club nerazzurro

L'attuale contratto tra Icardi e l'Inter è in scadenza nel 2021 con una clausola rescissoria da 110 milioni valida per l'estero (dal primo al quindici luglio) e un ingaggio attorno ai 4,5 milioni di euro. L’Inter sembra disposta a salire dai 6 già offerti lo scorso autunno fino ai 7 e punta a eliminare la clausola in uscita. Icardi e il suo entourage difficilmente possono ragionare sotto quota 9-10 milioni netti.

E sarebbero più propensi ad alzare la clausola anzichè eliminarla del tutto. Sullo sfondo diversi top club europei (ad esempio il Real Madrid che in estate prenderà un top bomber europeo) che seguono le vicenda e potrebbero fare proposte importanti a Icardi...