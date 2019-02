Inter-Icardi, Wanda Nara piange a Tiki Taka. "Vogliamo restare, è la nostra famiglia"

Inter, Wanda Nara: "Moratti? Gli ho chiesto aiuto perché Mauro stava soffrendo"

"Moratti? Ci siamo parlati. Gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo delle belle parole che ha speso su Mauro (Icardi). Gli ho chiesto aiuto perché Mauro stava soffrendo: questa situazione si deve risolvere", Wanda Nara non trattiene lacrime ed emozione mentre parla a Tiki Taka.

Wanda Nara sulla sassata ricevuta contro la sua macchina

"Stavo andando a portare il mio figlio più piccolo alla partita verso le 8: non volevo farlo sapere, ma ho fatto denuncia ed è uscito fuori tutto. Per fortuna è successo in un punto dove c'erano le telecamere. Non potevo chiamare Mauro perché dormiva e nemmeno la mia famiglia perché sta in Argentina, la mia famiglia è l’Inter e ho chiamato loro, poi ho ricevuto la telefonata di Marotta: ero sotto shock".

Wanda Nara ha parlato della fascia di capitano dell'Inter tolta a Icardi

"A Mauro è come se gli avessero tolto una gamba. Lui è molto orgoglioso di quella fascia, di questa maglia: non ha mai giocato per i soldi. Mauro ci tiene tantissimo e la fascia la portava con orgoglio. Non avevo avvisaglie, nessuno ci ha detto niente nonostante sento tutti i giorni la società e ho avuto una riunione con loro di tre ore: l'ho saputo tramite twitter".

Wanda Nara sul rinnovo di contratto tra l'Inter e Icardi

"Io non ho mai chiesto un rinnovo alla società e ora non è la nostra priorità. Il mondo del calcio con le donne è duro. Se le mie dichiarazioni possano aver inciso? Lo dicono i giornali e non si può essere condizionati da quello, perché oggi dicono una cosa e dopodomani un’altra. Io sono a disposizione del club per avere un chiarimento. Però se parlo della formazione mi ci si scaglia addosso. A volte la gente capisce quello che vuole capire, senza parlare del fatto che noi donne siamo sempre un po’ bistrattate quando parliamo di calcio. Non sarà mai Mauro a chiedere il rinnovo, fino all’ultimo giorno in cui starà all’Inter. Lui gioca con il cuore per l’Inter".

Wanda Nara: "Icardi è il primo che crede in questa squadra. Siamo una famiglia interista"

"Siamo una famiglia interista: Mauro ha fatto 120 gol con questa maglia ed è il primo che crede in questa squadra. Le parole di Marotta mi hanno fatto piacere. Vivo a Milano per l'Inter e non me ne voglio andare. Mauro è troppo sincero e questo può essere un difetto in questo mondo ipocrita. La nostra idea è quella di non lascirare l'Inter".

Marotta a Wanda Nara: "Ritroviamo serenità, scelta per il bene di tutti. Presto ci incontreremo per il rinnovo"

"Vogliamo ritrovare serenità. Noi facciamo tutto il bene per l'Inter, per Mauro, per lei e per i tifosi", ha detto Beppe Marotta a Tiki Taka. Sulla scelta di togliere la fascia da capitano a Icardi: "Non è stato un provvedimento disciplinare: quando si gestice un'azienda bisogna prendere delle decisioni e questa è stata fatta a malincuore ma doveva essere presa per i motivi che sappiamo e che non vanno esternati in questa sede". Marotta spiega: "Funziona come in una famiglia: Mauro ha solo 25 anni e può crescere ancora molto. La scelta di fare capitano Handanovic non mette in dubbio il percorso tecnico che prevediamo per Icardi. Lo abbiamo convocato nello spogliatoio di Spalletti e gli abbiamo spiegato la nostra scelta". Il messaggio di Marotta a Wanda Nara: "Ci vedremo presto per parlare di questo e fra poco presenteremo un'offerta per il rinnovo in totale serenità. Senza nulla togliere a Wanda il nostro intelocutore è Mauro Icardi che è un ragazzo maturo: nulla è compromesso e c'è molto serenità", ha concluso l'amministratore delegato dell'Inter in diretta su Canale 5.