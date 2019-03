Inter-Icardi, Wanda Nara: "Vicini alla pace con Marotta". E venerdì Zhang...

Inter, Wanda Nara: "Icardi? Vicini alla pace con Marotta"

"Tutti parlavano della crisi nerazzurra, ma io ero sicura che l'Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto", lo dice Wanda Nara a Tiki Taka. La moglie-agente di Icardi spiega che sulla situazione di Maurito siamo vicini a una svolta positiva: "Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco".

Inter, Icardi e Zhang si incontreranno venerdì

I rumors parlano di un incontro tra Steven Zhang e Icardi probabilmente venerdì. Una stretta di mano e un abbraccio chiuderanno la questione. Al punto che, secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino resterà il punto di riferimento per costruire l'Inter del futuro.

"Incontro venerdì? Con me no, forse con Mauro. Nessuno mi ha chiamato - le parole pronunciate da Wanda Narasempre a Tiki Taka - Ovviamente lui potrebbe incontrare il mister senza di me. Io ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace. Mauro non ha avuto ancora una giornata libera, sta cercando di recuperare. Se si è sempre allenato con questo problema, fa capire come abbia sempre messo prima l'Inter. Nessuno sa cosa si sono detti lui e Spalletti. Il problema di tutti è che confondono Mauro e Wanda: quello che penso io è diverso da quello che pensa lui. Non è un problema di soldi. Si sentono sempre voci che arrivano da dentro, facciamo nomi e cognomi perché altrimenti non ci si capisce. Il problema non sono le mie dichiarazioni, ve lo dico io che ho partecipato a tutte le riunioni".