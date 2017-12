Inter lancia bond senior garantito da 300 milioni al 2020. Ecco perché

L'Inter emetterà un bond. La controllata al 100% Inter Media and Communication spa, unico amministratore e gestore dei settori media, broadcast e delle sponsorizzazioni di FC Internazionale Milano. ha annunciato oggi l'offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore di 300 milioni di euro con scadenza al 2022.

I proventi netti dell'offerta delle obbligazioni, si apprende da un comunicato, saranno utilizzati: "per rimborsare l'indebitamento finanziario dell'emittente, per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine di Inter; per i bisogni aziendali generali di Inter e per pagare oneri e spese riguardanti l'offerta delle obbligazioni". Goldman Sachs International è il coordinatore globale e il bookrunner fisico dell'offerta proposta e Ubi Banca ne è il cogestore. Latham & Watkins funge da consulente legale dell'emittente mentre Rothschild assiste Inter in qualità di consulente finanziario. Cravath, Swaine & Moore e Dla Piper fungono da consulenti legali di Goldman Sachs International e di Ubi Banca.