Inter, Lautaro Martinez, nuovo Icardi. E che Wag: ecco Agustina Gandolfo

Lautaro Martinez ormai è un idolo incontrastato dei tifosi interisti. Il gol (su rigore più assist a Vecino) che ha praticamente chiuso il derby contro il Milan (quello del 3-1) è il punto esclamativo su un momento magico. El Toro - così è soprannominato vista la grande forza fisica - è riuscito in queste settimane a far sentire il meno possibile l'assenza di Mauro Icardi, con qualche rete (complessivamente sono 9 in stagione, 6 in serie A), ottime giocate e grande personalità. Il tutto corredato da una maglia dal numero magico: la numero 10. Già, perché Lautaro è un attaccante a tutto campo.

INTER, LAUTARO MARTINEZ E I 27 MILIONI DI DOLLARI AL RACING AVELLANEDA

D'altra parte sulle doti tecniche del 21enne (classe 1997) di Bahia Blanca (patria del basket - sport praticato da Lautaro sino a 15 anni - e città del grande Manuel Ginobili) non c'erano dubbi. Non a caso l'Inter per lui aveva investito 27 milioni di dollari (più 10% di eventuale futura rivendita) pur di strapparlo al Racing Avellaneda (22 gol in 48 partite) e alla concorrenza internazionale che lo seguiva da sempre (nel 2014 rifiutò il Real Madrid perché non si sentiva ancora pronto per il grande salto).

INTER, LAUTARO MARTINEZ E QUELL'INCROCIO DEL DESTINO CON DIEGO MILITO

Martinez nuovo Icardi (ma i due possono essere tecnicamente complementari) e sulle orme di Diego Milito. La vita calcistica del Toro e quella del Principe, che condusse l'armata nerazzurra a vincere il Triplete nel 2010, si incrociarono nel 2015: quando il giovane Lautaro fece il suo esordio tra i professionisti entrando in campo proprio al posto dell'ex attaccante interista. Un segno del destino. "Ha una mentalità vincente, farà grandi cose", disse poi Milito a proposito del Toro. Mai profezia fu più azzeccata.

INTER, SPALLETTI: "LAUTARO MARTINEZ? ABBIAMO TROVATO L'ATTACCANTE FORTE CHE CI VUOLE"

"Lautaro è bravo a venire incontro, è bravo di testa, con la palla sui piedi, basta guardarlo negli occhi e lo si capisce che vuole prendersi le responsabilità. Abbiamo trovato l'attaccante forte che ci vuole", ha detto di lui Luciano Spalletti nel post-partita di Milan-Inter.

INTER, LAUTARO MARTINEZ SEX SYMBOL. ECCO AGUSTINA GANDOLFO, LA SUA FIDANZATA

Il futuro dell'Inter è tutto suo, la nazionale argentina destinata a diventare la seconda casa di Lautaro Martinez (ormai nel giro del ct Scaloni da qualche mese a questa parte dopo che lo scorso maggio era già stato nei 35 pre-convocati per il Mondiale di Francia 2018). Lui che promette anche di diventare un sex symbol per le donne e ha un seguito social già fortissimo (oltre 1,1 milioni di tifosi). Ed è fidanzato con la bellissima Agustina Gandolfo, modella e fashion blogger argentina bellissima e star in crescita su Instagram (siamo attorno ai 150mila follower) che regala sempre foto doc ai suoi fans.

