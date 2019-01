Inter, Marotta: "Perisic? Ascoltato il desiderio del giocatore, ma..."

"Perisic? Abbiamo ascoltato il desiderio del giocatore, ma bisogna anche tener conto di eventuali società che sono interessate a lui e tenere conto del valore patrimoniale che rappresenta l'investimento fatto a suo tempo dall'Inter". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Beppe Marotta al Gr1 per Radio 1 Sport, parlando di mercato e dell'interesse dell'Arsenal e di altri club per Ivan Perisic.

Inter accelera per De Paul. Marotta. "Ora è prematuro"

Radiomercato dà Rodrigo De Paul molto vicino all'Inter. Si parla di un affare da 35 milioni per la mezzapunta argentina dell'Udinese. Un colpo in ottica estiva. Marotta però frena: "De Paul? Ci sono tanti giocatori sotto osservazione dell'Inter. Ora è prematuro, siamo concentrati su questo momento particolarmente caldo della stagione, e per il mercato di giugno c'è ancora molto tempo", ha aggiunto il dirigente nerazzurro.

Inter-Lazio, Marotta: "Torneo affascinante la Coppa Italia"

L'Inter di Luciano Spalletti affronterà giovedì sera la Lazio nei quarti di Coppa Italia. "E' in assoluto una partita importante, inserita in un contesto, quello di questo torneo splendido e affascinante che è la Coppa Italia. Noi vorremmo quest'anno aspirare a qualcosa di importante ma prima dobbiamo superare la Lazio che è una squadra assolutamente forte", ha aggiunto Marotta che sui suoi primi mesi all'Inter, ha sottolineato come quello nerazzurro sia un club che ha "un blasone, una storia, un brand molto forte, che rappresenta uno scenario italiano, europeo e mondiale di una società di elite. E' chiaro che da un po' di anni ha dovuto subire questi cambiamenti di proprietà, che certamente non hanno favorito quello che è un momento di crescita, per cui è normale che le difficoltà ci sono, ma tutti assieme siamo concentrati per far si che queste difficoltà siano eliminate il più presto possibile".