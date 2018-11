Inter-Marotta, viaggio in Cina. Debutto con la Juventus? E Milinkovic...

Inter, Marotta in Cina incontra Zhang: accordo a un passo

L'Inter e Beppe Marotta sono vicinissimi. I rumors dei giorni scorsi trovano conferme e l'ex dirigente della Juventus si trova a Nanchino, quartier generale di Suning, per parlare con Zhang Jindong e il presidente nerazzurro Steven Zhang. Sono ore importanti che permetteranno di definire i dettagli il nuovo ruolo di Marotta nella società nerazzurra. Mancano le firme e gli ultimi dettagli: si stanno discutendo le deleghe e il ruolo che avrà l'ex ad bianconero arrivato a Milano.

Inter, Marotta debutterò con Juventus-Inter il 7 dicembre?

Beppe Marotta sarà dunque con tutta probabilità il nuovo amministratore delegato dell'Inter e prenderà in mano la gestione sportiva dell'Inter, mentre Alessandro Antonello rimarrà a.d. per la parte amministrativa. Firma e annunci arriveranno nelle prossime settimane, possibile che la fumata bianca venga ufficializzata in tempo per Juventus-Inter del 7 dicembre all'Allianz Stadium.

Inter-Marotta, il suo ruolo nel club nerazzurro

Marotta sarà l'uomo forte dell'Inter e darà un peso importante al club nerazzurro anche dal punto di vista "politico", visto che è rimasto consigliere federale (mentre Antonello è attualmente consigliere di Lega). Ad ogni modo, come detto, in queste ore, il prossimo dirigente interista definirà tutto con la famiglia Zhang a Nanchino, nel quartier generale di Suning.

Inter-Marotta: Milinkovic-Savic, Tonali e... I rumors di calciomercato

E già si parla di un'Inter ancora più forte sul terreno del calciomercato con un dirigente top come Beppe Marotta. Nei giorni scorsi si era vociferato di una prossima sfida con la Juventus per il gioiello del Brescia, Sandro Tonali. E tra i big sul taccuino della nuova Inter attenti anche ai nomi di Nicolò Barella (21enne centrocampista del Cagliari ormai nel giro della nazionale italiana di Mancini) e del 22enne attaccante del Manchester United, Anthony Martial, in scadenza a giugno. E, secondo il Corriere della Sera, Marotta sarebbe pronto a presentarsi al popolo interista con un grande colpo di mercato per giugno: il 23enne centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.