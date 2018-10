Inter-Milan 1-0, Nainggolan: caviglia ko (niente Barcellona) e sfogo social

Inter-Milan - Nainggolan, sfogo social post derby: “Dovevo addirittura morire? Minacce…” - Inter news

Radja Nainggolan ha dovuto lasciare Inter-Milan al 28° del primo tempo per un infortunio alla caviglia subito dopo lo scontro di gioco con Lucas Biglia. Al termine del derby, Nainggolan si è sfogato sui social dopo alcune minacce ricevute: “Dovevo morire addirittura!! Ed ora? minacce ecc…”.

Inter-Milan - Nainggolan: caviglia ko. NIente Barcellona. Spalletti pessimista

Nainggolan ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che sarà valutata nei prossimi giorni. Sicuramente niente sfida con il Barcellona in Champions League per il centrocampista dell'Inter. "Come sta Nainggolan? - ha detto Luciano Spalletti a Sky Calcio Club - E' troncato. Ora bisognerà portarlo all'ospedale e fare gli esami. Se salta la Champions? Salterà un periodo di partite"

INTER-MILAN, IL TWEET DI NAINGGOLAN DOPO IL DERBY







Inter-Milan 1-0, Icardi killer al 92°: "Meritavamo di vincerla"

"Dovevamo vincere questa partita, meritavamo di vincerla noi con tutte le occasioni che abbiamo creato. Abbiamo fatto tanto e lo avevo detto prima di andare in nazionale che dovevamo vincere". Mauro Icardi racconta il derby Inter-Milan deciso da un suo gol al 92° quando ormai sembrava che la partita fosse incanalata sullo 0-0. Invece Maurito ha segnato il gol dell'1-0 finale che proietta i nerazzurri al terzo posto in campionato: "Dobbiamo abituarci a dare continuità alle vittorie. Così ci toglieremo qualche soddisfazione. A fine anno vedremo cosa riusciremo a ottenere, ora bisogna continuare così", le parole di Icardi dopo il derby. Ora l'Inter pensa al Barcellona, nel terzo match di Champions League. Si andrà al Camp Nou senza Radja Nainggolan, che ha avuto una distorsione alla caviglia. Barcellona invece privo di Leo Messi. Icardi crede nell'impresa. "Certo, noi siamo convinti. Sappiamo quali sono le nostre potenzialità, ce la possiamo giocare con chiunque".

Inter-Milan 1-0, Spalletti: "Ha vinto chi ha meritato e basta"

"Non abbiamo vinto perché ci abbiamo provato di più, ma perché ce lo siamo meritato. Ha vinto la squadra che ha giocato dall'inizio alla fine nella loro metà campo, la partita è sotto gli occhi di tutti. Meritiamo i complimenti e basta. Dovevamo fare gol prima, ma va bene anche così", ha spiegato Luciano Spalletti al termine del derby vinto 1-0 dall'Inter sul Milan grazie al gol di Mauro Icardi al 92°. "Sarebbe stato perfetto segnare prima e poi giocarcela in vantaggio. In fase di possesso volevamo avere un solo mediano e due interni per giocare lateralmente a Biglia, anche se non sempre ci siamo riusciti. Quando perdi palla c'è bisogno di due mediani. Siamo stati bravi, abbiamo evitato il loro palleggio che è di qualità". Avanti su questa strada di crescita per l'Inter: " Sono qui per questo, non volevo un'altra stagione in panchina tentando di portare a casa un altro stipendio. Voglio riorganizzare il futuro dell'Inter e devono farlo anche i giocatori. Ha ragione Icardi, vogliamo ci sia continuità di vittoria. L'Inter ha scelto noi per riportare la squadra a dei livelli importanti che questo pubblico merita. Non ci sono divertimenti, voglio lavorare con appartenenza ed etica".Un solo aspetto negativo, dunque: l'infortunio di Radja Nainggolan: "Se salterà il Barcellona? Direi che starà fuori per un periodo ben più lungo. E' stato stroncato, adesso lo portiamo in ospedale...".