Inter, Miranda operato e Brozovic resta a rischio derby. Il punto infortunati

Inter, Miranda operato e Brozovic resta a rischio derby. La condizioni

L'Inter fa il punto sulle condizioni di Miranda e Brozovic. Il difensore brasiliano è stato sottoposto "a riduzione chirurgica della frattura delle ossa nasali a seguito del trauma riportato domenica durante Inter-Spal". Secondo quanto fa sapere il club nerazzurro l'intervento, eseguito presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito. Possibile che MIranda recuperi per Milan-Inter, scendendo sul campo di San Siro con una mascherina. Risonanza magnetica per Marcelo Brozovic, "sostituito al 42' della gara di campionato di domenica scorsa, a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. L'esame non ha riscontrato lesioni. Le condizioni di entrambi i giocatori saranno valutate giorno dopo giorno". Brozovic resta a rischio per il derby Milan-Inter.

INTER INFORTUNI E ASSENZE: SPALLETTI IN EMERGENZA CON EINTRACHT FRANCOFORTE E MILAN

Contro l'Eintracht Froncoforte l'Inter sarà in piena emergenza. Spalletti dovrà fare a meno di anche di Icardi, Nainggolan (infortunato), Lautaro e Asamoah (squalificati), Gagliardini, Dalbert e Joao Mario non presenti nella lista Uefa. Nel derby di domenica sera si proverà a recuperare Nainggolan, fermo per un guaio al polpaccio della gamba sinistra, anche se il suo recupero è difficile.