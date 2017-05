Inter, Nagatomo: "Criticato come un criminale, non c'è rispetto in Italia"



"In Italia se fai bene sei adorato come un Dio, se fai male sei criticato e offeso come un criminale. Non c'è morale o rispetto per l'uomo. Io sono orgoglioso di lavorare in un ambiente duro, dove solo pochi riescono ad emergere. Sono qui da 7 anni. Tutto ciò mi dà forza per guardare avanti e al futuro".

E' lo sfogo di Yuto Nagatomo, bersaglio di feroci critiche sul web da parte dei tifosi nerazzurri dopo l'errore in Inter-Napoli che ha permesso a Callejon di segnare il gol partita. Una rete che allarga la crisi della squadra di Pioli (settima a quota 56 punti) e rende quasi un miraggio il quarto e quinto posto di Lazio (67 punti) e Atalanta (64).