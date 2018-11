Inter, padre Lautaro prima insulta e attacca Spalletti, poi si pente

“Continua così e finirà la tua buona sorte”, messaggio del padre di Lautaro, Mario Martinez diretto a Luciano Spalletti. Il tutto preceduto da un insulto (“cagon”, 'codardo'). Un duro attacco sui social poco dopo il k.o. dell’Inter a Wembley contro il Totthenam. Evidente la rabbia per non aver visto entrare in campo il figlio. Lautaro è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti, anche nel finale, quando Spalletti ha inserito Keita al posto di Politano. Una scelta tecnica che, con l’Inter disperatamente in svantaggio (con questa sconfitta non è più padrona del suo destino in Champions) dopo il gol segnato da Eriksen all’80’, non è proprio andata giù al papà dell’attaccante argentino.





TOTTENHAM-INTER 1-0. SPALLETTI: "GIOCHIAMO LA PROSSIMA E VEDIAMO"

"Oggi abbiamo fatto grosso modo quello che dovevamo fare, siamo dispiaciuti per il risultato, ora giochiamo la prossima e vediamo cosa succede. Non penso nemmeno lontanamente che i giocatori del Barcellona prendano sotto gamba il prossimo incontro contro il Tottenham". Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta subita contro il Tottenham. Un risultato che costringerà i nerazzurri a dover vincere sul campo del Psv nell'ultima giornata, sperando che gli Spurs però non battano il Barcellona (già qualificato come primo nel girone). "Abbiamo avuto un paio di opportunita' non sfruttate benissimo, ma contro queste squadre forti e fisiche c'e' sempre difficolta' - ha aggiunto -. Sul gol abbiamo interpretato male l'azione e ci e' costato caro perche' e' stato decisivo. Dobbiamo essere piu' estrosi, soprattutto contro squadre fisiche come questa". A proposito dell'infortunio di Nainggolan, Spalletti ha spiegato: "Nainggolan ha avuto un riacutizzarsi del problema alla caviglia e a livello muscolare ha avuto problemi, sara' difficile che ci sia contro la Roma".

TOTTENHAM-INTER 1-0, BORJA VALERO: "VINCIAMO LA PROSSIMA E VEDIAMO"

"E' una sconfitta pesante, ma abbiamo avuto le nostre occasioni e fatto una buona gara, ma abbiamo preso quel gol che ci fa tornare a casa senza punti. Entrambi abbiamo provato a segnare e la partita poteva andare da una parte o dall'altra ma e' andata male". Con queste parole il centrocampista dell'Inter Borja Valero ha commentato su Sky Sport la sconfitta dell'Inter per 1-0 contro il Tottenham. Per quanto riguarda l'ultima giornata del girone, lo spagnolo ha detto: "Non possiamo pensare agli altri, dobbiamo vincere la nostra gara e poi vediamo cosa succede, speriamo che vada tutto bene, ma non sara' facile"