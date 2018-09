Inter-Parma, nerazzurri crollano. Spalletti: "Rigore clamoroso di Dimarco"

Inter-Parma 0-1, nerazzurri crollano. Spalletti: "Rigore clamoroso per noi, fallo di mano di Dimarco"

"Quando le cose girano male ti succedono anche le cose piu' improbabili. Mi hanno fatto rivedere il fallo di mano di Dimarco, e' un rigore clamoroso, la devia col braccio ed e' abbastanza chiaro". Questa l'analisi di Luciano Spalletti dopo lo scivolone dell'Inter contro il Parma nella quarta giornata di Serie A. "Quando sei l'Inter e ti ritrovi gia' con due sconfitte diventa difficile perche' bisogna fare di piu'. Anche se per lunghi tratti oggi abbiamo fatto bene - ha proseguito ai microfoni di Sky - Nel secondo tempo abbiamo perso un po' di ordine provando a metterci qualcosa in piu'. Ci e' mancata lucidita' davanti, anche Politano sembrava non essere fresco, altri hanno avuto crampi ma e' una questione di tensione, non di preparazione. La responsabilita' e' anche mia - ha ammesso Spalletti - L'infortunio di D'Ambrosio? Ci mette in difficolta' per la Champions, ma c'e' la possibilita' anche di giocare a tre in difesa". Spalletti e' poi tornato sull'analisi della sconfitta. "Fino al gol siamo stati li'. Poi ci siamo un po' insabbiati al limite dell'area, in qualche momento abbiamo sbagliato qualche situazione di troppo. C'e' stata tensione, pero' e' un peccato vedere quelle spaccature nella squadra. Ora bisogna essere bravi ad analizzare il nostro momento in maniera corretta - ha concluso l'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - Sicuramente abbiamo possibilita' superiori. Poi io sono il responsabile perche', se diversi giocatori rendono al di sotto di quanto possono, anche l'allenatore e' in discussione". (I

Inter-Parma, nerazzurri crollano a San Siro 0-1

Vittoria esterna del Parma sul campo dell'Inter. A San Siro, nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A, finisce 0-1: decisivo il gol segnato da Federico Dimarco al 79'.

INTER-PARMA 0-1 (TABELLINO)

INTER (4-2-3-1): Handanovic 6; D'Ambrosio 6 (26' st Asamoah 6), De Vrij 6, Skriniar 6, Dalbert 6; Gagliardini 5.5, Brozovic 6; Candreva 6 (14' st Politano 5.5), Nainggolan 5.5, Perisic 6, Keita 5 (1' st Icardi 5). In panchina: Padelli, Ranocchia, Miranda, Vecino, Joao Mario, Borja Valero. Allenatore: Spalletti 5. PARMA (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 6 (32' st Sierralta 6), Bruno Alves 6.5, Gagliolo 7, Gobbi 6 (1' st Dimarco 7); Rigoni 6, Stulac 6.5, Barilla' 6; Gervinho 7, Inglese 7, Di Gaudio 6.5 (18' st Deiola 6). In panchina: Frattali, Bagheria, Bastoni, Gazzola, Ciciretti, Sprocati, Ceravolo, Da Cruz. Allenatore: D'Aversa 7. ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 5.5 RETE: 34' st Dimarco. NOTE: giornata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Stulac, Brozovic, D'Ambrosio, Dimarco. Angoli: 10-1. Recupero: 2' pt, 4' st. (ITALPRESS).