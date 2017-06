Inter, Pellegri e Salcedo dal Genoa: quasi fatta. Operazione da 60 milioni

"Se è chiusa con l'Inter per la cessione PELLEGRI-Salcedo? Più sì che no…". Enrico Preziosi non smentisce la maxi-operazione di mercato che porterebbe i giovani PELLEGRI e Salcedo all'Inter per una cifra complessiva, tra cartellino e bonus, di circa 60 milioni di euro. Per il primo verranno investiti 15 milioni subito (più altrettanti di bonus) e per il secondo 5 subito e altri 25 con i bonus. Entrambi potrebbero restare in rossoblu almeno una stagione.



Inter, Pellegri e Salcedo dal Genoa: quasi fatta. Operazione da 60 milioni - Parla Preziosi



"Costi elevati? Potrei rispondere quanto valgono gli altri - replica Enrico Preziosi a margine della sua audizione in commissione Antimafia - che sono stati pagati centinaia di milioni. Ognuno trova dei valori in certe trattative che gli sembrano congrui. 60 milioni? Si parla molto nel mondo del calcio, bisogna vedere poi se si concretizzano". . E ancora: "Un giocatore come PELLEGRI con un certo tipo di caratteristiche credo possa interessare non solo all'Inter, o alla Roma, ma anche ad altre squadre a livello internazionale. Ultimamente Vinicius 45 milioni al Real a 16 anni, quindi di cosa ci lamentiamo…", sottolinea Enrico Preziosi.



Genoa, Simeone a Fiorentina o Torino solo se...



Sulla possibile cessione di Giovanni Simeone il presidente del Genoa spiega: "Può partire solo se sarà rimpiazzato adeguatamente, altrimenti ce lo teniamo. Fiorentina e Torino su di lui? Ci sono queste come altre società interessate, ma se non troviamo un adeguato sostituto non riusciamo a fare altre operazioni".