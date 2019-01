Inter, Perisic-Ozil con l'Arsenal: scambio a una condizione

Ivan Perisic vuole lasciare l'Inter per vestire la casacca dell'Arsenal. L'attaccante esterno della Croazia vice-campione del mondo potrebbe lasciare Milano in questa sessione di mercato, anche se la trattativa per portarlo all'Arsenal è tutt'altro che semplice. I due club si stanno trovando in queste ore per capire se èè possibile trovare la quadra. Un'ipotesi è lo scambio con Perisic Gunners e Mesut Ozil all'Inter. Ma, stando alle voci inglesi i nerazzurri avrebbero posto una condizione per accettare il giro di prestiti: l’ingaggio di Ozil è alto (350.000 sterline a settimana) è fuori portata peri parametri nerazzurri, quindi se l'Arsenal vuole la fumata bianca dovrebbe pagare metà dello stipendio del trequartista tedesco.

Inter, Persic all'Arsenal? Niente prestito con diritto di riscatto

Perisic altrimenti può volare a Londra attraverso la cessione definitiva del suo cartellino o in prestito con obbligo di riscatto, in un'affare da circa 40 milioni di valutazione. Sin qui l'Arsenal si è fermato al prestito con diritto, ipotesi che non viene presa in considerazione dall'Inter.