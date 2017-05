Inter-Pochettino: Ausilio vola a Londra per l'allenatore del Tottenham



Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore dell'Inter? Di sicuro si sono impennate le sue quotazioni nel giro di poche ore. La dirigenza nerazzurra lo considera l'uomo giusto per ripartire, anche alla luce dall'impossibilità di arrivare ad Antonio Conte (che nei prossimi gorni si incnterà con il Chelsea per adeguare il suo contratto) e Diego Pablo Simeone (destinato ad almeno un altro anno sulla panchina dell'Atletico Madrid).



POCHETTINO-INTER, CON CONTE CHE RILANCIA COL CHELSEA. SORPASSO A SPALLETTI. ECCO CHI E' POCHETTINO



Ecco perchè Walter Sabatini ha deciso di virare su Pochettino, 45enne allenatore argentino (ex difensore con 20 presenze in nazionale e la partecipazione al Mondiale 2002) autore di un ottimo lavoro al Tottenham (dopo le buone stagioni ad Espanyol e Southampton), portato quest'anno sino al secondo posto in Premier League proprio dietro al Chelsea di Conte (e davanti alle corazzate di Manchester - United e City - guidate da Mourinho e Guardiola). Pochettino supera Luciano Spalletti in questo momento nelle quotazioni Inter. Molto dipenderà dall'incontro previsto a Londra, tra il direttore sportivo nerazzurro Ausilio e lo stesso allenatore del Tottenham.



INTER, L'OFFERTA A POCHETTINO E LA CLAUSOLA DEL TOTTENHAM



L’argentino sta bene in Inghilterra, sa di avere in tasca la partecipazione alla prossima Champions League e serviranno ottimi argomenti per convincerlo ad allenare un'Inter reduce da questa stagione fallimentare. Si parla di un'offerta da 10 milioni a stagione. Ma oltre alla volontà di Pochettino bisognerà convincere il Tottenham, con cui l’allenatore argentino ha una clausola di 5 milioni per liberarsi.