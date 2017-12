Inter-Pordenone 5-4 ai rigori. Spalletti: "Non solita squadra. Le mie colpe.."

“Il Pordenone ha messo qualità in mezzo al campo, i giocatori si sono trovati in difficoltà perché cercavano di risolvere la questione da soli senza fare quello che invece si doveva. So cosa si prova in queste partite, la motivazione e la questione psicologica la fanno da padroni". Luciano Spalletti analizza ai microfoni Rai la vittoria ai rigori (5-4 dopo 120 minuti chiusi sullo 0-0) dell'Inter a San Siro contro il Pordenone. I nerazzurri hnno rischiato l'eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia contro una squadra di Lega Pro. Ma alla fine scampato pericolo: "La partita si doveva vincere giocandola, siamo stati al di sotto delle nostre aspettative. Forse il messaggio non è stato colto, forse l’allenatore non è stato in grado di fare il suo dovere. In due o tre situazioni non ci è andata bene, abbiamo perso un po’ di fiducia. Eder aveva un problemino muscolare, Cancelo ha preferito non batterlo. I nemici? Se qualcuno mi dice delle cose, io rispondo. Devo rispondere a chi mi prende in giro di continuo. Il Pordenone avrebbe anche meritato il passaggio, nei rigori è stato bravo Padelli”.

Ora l'Inter attende la vincente di Milan-Verona e in caso di successo dei rossoneri ci sarebbe un affascinante derby a San Siro il 27 dicembre.

INTER-PORDENONE, COLUCCI; "AI RIGORI HO PENSATO DI PASSARE"

"I ragazzi sono stati bravi, non siamo usciti battuti e non potevo chiedere di più. Portare l'Inter ai rigori è come vincere la coppa per noi. Ai rigori ho anche pensato di poter passare. Spalletti mi ha detto che meritavamo di andare avanti e lo ringrazio. Ora piedi per terra, da domenica ci aspetta il Renate", ha detto l'allenatore dei ramarri Leonardo Colucci ai microfoni Rai. "Negli spogliatoi avevano tutti la testa bassa, li capisco, ma hanno mentalità e si rialzano. Devono ricordare che abbiamo perso solo ai rigori con la capolista della Serie A. L'Italia ha perso i Mondiali ai rigori, ci si presenta davanti a tanta gente e ho apprezzato chi ha avuto il coraggio di calciare. Abbiamo creato 4-5 occasioni da gol contro una squadra che ha subito pochissime reti. Ora si gira pagina, ho vissuto tante amarezze, ma il bello del calcio è che domenica c'è un'altra partita. Giocare contro l'Inter è come mangiare un frutto fuori stagione che ti sazia, ora dobbiamo ripartire dal nostro campionato da domani", ha aggiunto.

INTER-PORDENONE 5-4 DOPO I CALDI DI RIGORE. TABELLINO



Inter (4-2-3-1): Padelli; Nagatomo, Skriniar, Ranocchia, Dalbert (Dall'81' Icardi); Vecino, Gagliardini; Cancelo; Eder, Karamoh (Dal 67' Perisic); Pinamonti (Dal 46' Brozovic). A disposizione: Handanovic, Berni, Borja Valero, Santon, Emmers, Candreva, Lombardoni. Allenatore: Spalletti.

Pordenone (4-3-2-1): Perilli; Nunzella (Dal 116' Parodi), Bassoli, Stefani, Formiconi; Lulli, Burrai, Misuraca; Berrettoni (Dal 97' Ciurria), Maza (Dal 79' De Agostini); Magnaghi. A disposizione: Zommers, Buratto, Pellegrini, Raffini, Martignago, Silvestro, Danza, Toffolini. Allenatore: Colucci.

Arbitro: Sacchi (sezione di Macerata)

Marcatori:

Sequenza rigori: Misuraca (P) parato; Brozovic (I) gol; Burrai (P) gol; Perisic (I) gol; Magnaghi (P) gol; Skriniar (I) parato; Lulli (P) alto; Gagliardini (I) parato; Stefani (P) gol; Icardi (I) gol; Ciurria (P) gol; Vecino (I) gol; Parodi (P) parato; Nagatomo (I) gol .

Ammoniti: 94' Perilli (P)

Espulsi: -