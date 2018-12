Inter-Psv 1-1, addio Champions. Spalletti: "Amarezza, mancata tranquillità"

"E' un'amarezza enorme. La delusione è tanta". Luciano Spalletti parla dopo l''1-1 dell'Inter contro il Psv che porta all'eliminazione dalla Champions League (passa in Europa League) per i nerazzurri a vantaggio di un Totthenam capace di pareggiare con lo stesso punteggio sul campo del Barcellona. "Non siamo riusciti a mantenere la tranquillità dovuta nonostante tutto fosse ancora possibile e ci siamo innervositi perdendo qualche palla di troppo. Abbiamo fatto gli stessi punti del Tottenham ma dovevamo fare meglio in questa gara. Ci siamo lasciati trascinare dalle tensioni che gli eventi hanno creato". Pesa il pareggio contro un Psv che era già eliminato da tutto. "Tutte le squadre possono vincere contro chiunque, anche se questa gara ha un peso psicologico importante. Dovevamo avere più equilibrio, non rendere la partita frenetica".

"Potevamo rimanere più equilibrati e invece ci siamo lasciati trascinare dalle tensioni, dagli stati d'animo del pubblico". Spalletti ricorda che l'Inter è eliminata ma "ha fatto gli stessi punti" del Tottenham. I giocatori dell'Inter forse si sono fatti distrarre troppo dal risultato di Barcellona, con il Tottenham che era sotto 1-0 sino a 5' dalla fine. "Sarà, ma come si fa a non sapere il risultato in uno stadio? Il pubblico lo sa, i giocatori lo sentono. La Uefa mi aveva chiesto se volevo o no il risultato del Barça sul tabellone, io ho detto di sì. Tanto cambiava poco. Chi è in campo ha le orecchie e non è stupido...". Inter troppo Icardi dipendente? "Ma non è un giocatore che risolve un comportamento di una squadra, ci vogliono più cose. Non ci vuole un calciatore che fa quella giocata, è un insieme che si muove. Non è il lasciare uno lassù, bisogna fare tutto tutti insieme. Icardi è venuto incontro molto bene e ha creato superiorità in mezzo al campo, ha fatto gol, è tutto l'assieme che prende il sapore da grande squadra".

INTER-PSV 1-1

(primo tempo 0-1)

MARCATORI Lozano (P) al 13' p.t.; Icardi (I) al 28' s.t.

INTER (4-3-3) Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah (dal 24' s.t. L. Martinez); Candreva (dall'11' s.t. Keita), Brozovic, Borja Valero; Politano (dal 38' s.t. Vrsaljko), Icardi, Perisic. (Padelli, Ranocchia, Miranda, Nainggolan). All. Spalletti

PSV (4-3-3) Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angelino; Hendrix, Gutierrez (dal 20' s.t. Sadilek), Rosario; Bergwijn (dal 26' s.t. Malen), De Jong, Lozano (dal 50' s.t. Pereiro). (Room, Isimat-Mirin, Behich, Rigo). All. Van Bommel

ARBITRO Zwayer

NOTE ammoniti Brozovic, Zoet, Bergwijn, Politano, Sadilek, Dumfries, Skirniar