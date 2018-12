Inter-Psv tv diretta e live streaming, CHAMPIONS LEAGUE DOVE VEDERE INTER-PSV

Inter-Psv: è l'ora della verità. La squadra di Spalletti ospita gli olandesi alle 21 a San Siro per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ben sapendo che non servirà solo vincere, ma anche sperare che il Tottenham non sconfigga il Barcellona (piano di riserve, ma con Messi in campo) al Camp Nou. Dove si potrà vedere Inter-Psv in tv? Ecco la risposta.

Inter-Psv tv su Sky Sport

Inter-PSV sarà trasmessa in esclusiva Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252. Niente diretta in chiaro sulla Rai per il match della squadra nerazzurra.

Inter-Psv streaming Sky Go

Inter-PSV in streaming si potrà seguire tramite il servizio Sky Go e Now TV. Gli abbonati Sky potranno vedere l'incontro in streaming su pc, smartphone e tablet con l'applicazione SkyGo.

Inter-Psv radio Rai 1

Inter-Psv sarà trasmessa in diretta su Radio Rai 1 nel corso di Zona Cesarini che alternerà i collegamenti da San Siro con quelli dall'Anfield Road dove è in programma Liverpool-Napoli. Incrociando le dite e sperando che il calcio italiano porti sia Inter che Napoli agli ottavi di Champions League (insieme a Juventus e Roma già qualificate).

INTER-PSV FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Asamoah, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi.

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix, Pereiro; Bergwijn, De Jong, Lozano.