Inter-Rapid Vienna tv e streaming. DOVE VEDERE INTER-RAPID VIENNA

L'Inter ospita il Rapid Vienna dopo il successo per 1-0 maturato sette giorni fa nella gara di andata dei 16esimi di finale (gol di Lautaro Martinez su rigore). La squadra di Spalletti ha l’obiettivo di centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Ecco una guida su dove e come seguire la sfida dei nerazzurri.

Inter-Rapid Vienna tv su TV8

Inter-Rapid Vienna, in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà trasmesso in diretta su TV8, domani (giovedì 21 febbraio), alle ore 21.00.

Inter-Rapid Vienna tv su Sky Sport

Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul campo per “respirare” l’atmosfera dello stadio ed essere aggiornati in tempo reale sulle formazioni ufficiali. In studio, Anna Billò con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita, con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori. A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show di Sky Sport dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Europa e Champions League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici più spettacolari, alle rivelazioni e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di andata dei sedicesimi di Europa League. Riflettori puntati, in particolare, anche sulle sfida che vede in campo il Napoli, che si è imposto 3-1 contro lo Zurigo nella gara di andata. A seguire, le fasi salienti delle quattro sfide di Champions League, in programma tra martedì e mercoledì, con particolare attenzione al match della Juventus, opposta all’Atletico Madrid.

INTER-RAPID VIENNA STRREAMING

Inter-Rapid Vienna sarà visibile in streaming sul sito di TV8. La sfida di San Siro come tutto il calendario Europa League è visibile in streaming anche per chi dispone di un abbonamento Sky Fibra, su Sky Go o, in alternativa, sempre via web, sarà possibile guardare gli incontri attraverso il servizio on demand NOW TV.