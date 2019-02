Inter, Spalletti: "Icardi non convocato? E' lui che non è voluto venire"

INTER, ICARDI NON CONVOCATO PER IL RAPID VIENNA IN EUROPA LEAGUE. SPALLETTI IN CONFERENZA: "NON E' VOLUTO VENIRE LUI"

"E' una decisione molto sofferta da parte nostra, ma per volere bene bisogna anche dire le cose come si pensano. Di conseguenza si spera e non abbiamo dubbi che la squadra possa reagire nel modo più corretto possibile", aggiunge Spalletti, parlando di Icardi in occasione della conferenza stampa che precede la trasferta in casa del Rapid Vienna.

"Tutto ciò che gira intorno a Icardi disturba lui ma anche la squadra della quale era capitano. Dobbiamo mettere tutte le nostre attenzioni sulla partita -sottolinea Spalletti- Contratto? Non mi interesso di contratti, abbiamo una società che ne ha fatti moltissimi. Penso sia una trattativa che andrà avanti, ma se ne occuperà la società. Ci sono situazioni che nel calcio non passano più: noi dobbiamo concentrarci sull'andare a fare risultato".

"Questa è anche la risposta a quello a cui alludevo dopo Parma dove sono stato male interpretato, a me dei contratti non interessa niente. Ci sono cose che contornano il ragazzo che andavano messe a posto come evidenziato dalla reazione di oggi. Queste cose hanno messo in imbarazzo squadra e società, ma soprattutto la squadra di cui era capitano. Nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di chiarire, domani parlerà il direttore e gli altri. Per quanto mi riguarda finisce qui il discorso sulla fascia", conclude-



INTER, I CONVOCATI PER IL RAPID VIENNA. ICARDI RESTA A CASA

Inter, Icardi non è più capitano. Fascia ad Handanovic. ICARDI-INTER COLPO DI SCENA

Inter: via la fascia a Icardi, il nuovo capitano è Handanovic - "Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic". Con questo messaggio via twitter l'Inter ha comunicato di aver tolto la fascia di capitano all'attaccante argentino Mauro Icardi per consegnarla al portiere sloveno Samir Handanovic.

INTER-ICARDI, LA FASCIA DA CAPITANO E LA TELENOVELA SUL RINNOVO DEL CONTRATTO

Da diversi mesi ICARDI (con Wanda Nara sua procuratrice) E L'INTER sono alle prese con il rinnovo di contratto peraltro in scadenza nel 2021 (ma con clausola di 110 milioni dal 1 al 15 luglio valevole solo per l'estero). L'argentino sta attraversando un periodo di appannamento e da diverse partite non riesce a segnare.

Icardi era stato nominato capitano nella stagione 2015-16, all'età di ventidue anni, dall'allenatore Roberto Mancini.

INTER, ICARDI NON E' PIU' CAPITANO. FASCIA AD HANDANOVIC. IL TWEET INTER