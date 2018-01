Inter vuole Sturrigde, ma lui prende tempo. Calciomercato news

Daniel Sturridge non ha ancora deciso. L'Inter, confermano gli inglesi di "Sky Sports", si e' fatta avanti col Liverpool proponendo un prestito con diritto di riscatto per il 28enne attaccante inglese e i Reds sono disposti a lasciarlo partire. Ma dall'altro lato a Klopp farebbe comodo tenere il giocatore visto che la squadra e' ancora in corsa in Champions ed FA Cup e punta a chiudere la Premier League fra le prime 4. Al momento l'ipotesi piu' probabile e' che Sturridge decida di rimanere ad Anfield sebbene fin qui abbia trovato poco spazio, appena 15 presenze, e non scenda in campo dalla sfida di inizio dicembre con lo Spartak Mosca in Champions per un problema muscolare. Stando al "Mail", invece, se dovesse lasciare Liverpool Sturridge preferirebbe l'opzione Siviglia. L'attaccante ritiene la Liga piu' adatta alle sue caratteristiche rispetto alla serie A e in Andalusia troverebbe inoltre lo spazio necessario per conquistarsi un posto fra i 23 di Southgate per il Mondiale. Sturridge, pero', non sarebbe l'unico nome a cui starebbe lavorando il Siviglia, interessato anche a Batshuayi del Chelsea e Sandro dell'Everton.

CALCIOMERCATO, ROMA SONDA DEULOFEU E BABACAR

La Roma lavora anche su alcuni obiettivi in entrata. I giallorossi avrebbero avviato i contatti con l'entourage di Gerard Deulofeu per sondare il terreno. Ore cruciali per il futuro di Babacar. Secondo La Nazione, l'attaccante viola sarebbe finito nel mirino della Roma e del Sassuolo, che avrebbero avviato alcuni sondaggi per ottenere il giocatore in prestito a gennaio con diritto di riscatto. Sul centravanti senegalese interesse anche del Crystal Palace.

Chelsea-Roma: per Emerson-Dzeko 50 milioni più bonus. Calciomercato news

Roma e Chelsea hanno l'accordo per passaggio di Emerson e Dzeko alla corte di Antonio Conte. L'affare si concretizzerà sulla base di 50 milioni più bonus. L'agente di Dzeko sta definendo i dettagli dell'accordo tra il suo assistito e il club di Abramovich. Il 32enne attaccante bosniaco lascia a malincuore la maglia giallorossa, ma ormai è pronto a tornare in Premier League dove è stato protagonista in passato con la maglia del Manchester City.

CALCIOMERCATO, BAYERN. VIDAL NO AL CHELSEA: "FINO A GIUGNO NON MI MUOVO"

"Restero' al Bayern almeno fino a giugno, qui sono felice. Spero di vincere la Champions e poi vedremo cosa succedera'". Arturo Vidal, accostato al Chelsea nelle ultime settimane, esclude un cambio di squadra in questa finestra di mercato. "Sono al 100% concentrato sul Bayern, e' escluso che vada via a gennaio", le sue parole riportate dalla stampa tedesca.

CALCIOMERCATO: GETAFE. VICINO ALLA FIRMA EX MILAN FLAMINI

Mathieu Flamini riparte dalla Liga. Secondo "Sky Sports News", il 33enne centrocampista francese ex Milan starebbe per firmare un contratto di un anno e mezzo col Getafe, con cui si era allenato in prova nell'ultimo mese. Flamini era svincolato dall'estate scorsa, dopo la fine del contratto col Crystal Palace.

CALCIOMERCATO: CHELSEA. HAZARD SMENTISCE PADRE "REAL MADRID? SONO FELICE QUI"

"Ho parlato con mio padre, ha detto delle cose sbagliate. Sono concentrato sul Chelsea". Eden Hazard prova a tranquillizzare i tifosi dei Blues smentendo quanto affermato dal padre qualche settimana fa a proposito della sua volonta' di non rinnovare il contratto per agevolare il suo trasferimento al Real Madrid. "Ho ancora due anni di contratto e sono felice qui - ha ribadito Hazard - Come ho gia' detto una decina di volte, voglio chiudere questa stagione e poi si vedra' ma al Chelsea sono felice".

CALCIOMERCATO, PASQUALIN, MERCATO INSULSO, SERVE FANTASIA COME L'INTER

"Come da tradizione, questo di gennaio non è un mercato che infiamma la fantasia dei tifosi: è un po' insulso, di scarso appeal, con nomi non così eccitanti. Occorre lavorare con la fantasia e fare ad esempio come sta facendo l'Inter, una sorta di mercato creativo con dei prestiti con diritto di riscatto". Sono le parole del procuratore sportivo ed avvocato Claudio Pasqualin, ai microfoni de 'La politica nel pallone', su Gr Parlamento, sul calciomercato di gennaio. "Cosa deve fare Rafinha per convincere l'Inter a sborsare 35 milioni? Si può già anticipare che, per quanto lo si ritrovi risanato ed abbia un nome così esotico, che evoca quello di suo padre Mazinho, il diritto di riscatto non sarà mai esercitato, così come per Lisandro Lopez, un solido difensore centrale argentino che non sarà riscattato e che intanto l'Inter ha messo a disposizione del suo allenatore". Secondo Pasqualin, questo lo stanno facendo i nerazzurri ma "non lo fa la Roma, che fa un mercato concreto cercando di risanare il buco per risanare il deficit. Uno l'ha già venduto: Emerson Palmieri è già del Chelsea, che verserà una trentina di milioni e che potrà impiegarlo in Champions. Con Dzeko c'è una trattativa, ma offerta e domanda sono lontane: la Roma lo darebbe per 65 milioni, il Chelsea ha offerto solo la metà. La distanza è notevole. Se il bosniaco se ne andasse, la Roma punterebbe davanti sulla valorizzazione di Schick e Defrel... E poi c'è da valutare la posizione di Nainggolan, la cui cessione inquieterebbe moltissimo i tifosi della Roma. Ma secondo Pallotta bisogna fare di necessità virtù. E se i cinesi dessero quei 50 milioni che la Roma si aspetta, se ne andrebbe anche lui. In Cina tempo fa era più facile ora è più complicato per le volontà del governo. Alla Roma serve un giovane. Un sostituto del belga? Alan Ruiz dello Sporting Lisbona, ma l'affare si farà eventualmente l'ultimo giorno".

CALCIOMERCATO: CAGLIARI. INGAGGIATI LYKOGIANNIS E CETER

Doppio rinforzo per il Cagliari, che annuncia gli arrivi di Charalampos Lykogiannis e Damir Ceter Valencia. Il primo, difensore greco classe '93 in grado di giocare sia come terzino sinistro che come centrale, arriva a titolo definitivo dallo Sturm Graz e ha firmato fino al 2022. Stessa durata di contratto per Ceter, attaccante colombiano classe '97, proveniente dall'Independiente di Santa Fe'.

CALCIOMERCATO: TURCHIA. ROBINHO IN ARRIVO AL SIVASSPOR

Robinho torna a giocare in Europa. Il Sivasspor ha annunciato oggi di avere gia' un accordo di massima con il 33enne attaccante brasiliano ex di Real Madrid, Manchester City e Milan. Robinho, svincolato dopo la fine del contratto con l'Atletico Mineiro, e' atteso domani in Turchia per la firma.