Inter, Wanda Nara: "Icardi vuole restare". Su ginocchio e rientro del derby...

Inter, Wanda Nara: "Icardi vuole restare"

Icardi "vuole restare all'Inter, io lavoro per farlo stare bene, per fare la pace. Abbiamo anche scelto un avvocato interista... (Nicoletti, ndr)", sono le parole di Wanda Nara, moglie e agente dell'ex capitano dell'Inter domenica sera a 'Tiki Taka', su Canale 5.

Inter, Wanda Nara sul possibile rientro di Icardi nel derby

Icardi sarà a disposizione per il derby Milan-Inter? "Non si è inventato il problema al ginocchio, si sta curando 24 ore su 24. Dà priorità alla salute in questo momento perché forse non si sente importante per la squadra", spiega Wanda Nara.

Inter, Wanda Nara: "Io e Icardi assenti con la Spal per paura dei fischi"

Inter-Spal ha visto l'assenza di Wanda Nara e Icardi a San Siro. La moglie dell'attaccante nerazzurro spiega: "Contro la Spal siamo rimasti a casa con i figli non perché avevamo paura dei fischi, è stata una cosa anche concordata con la società, parlo più con Marotta che con Mauro (ride, ndr), per evitare possibili fraintendimenti in un momento come questo. Dovevamo vincere e abbiamo vinto, sono felicissima".

Inter-Icardi, Wanda Nara sull'incontro con la dirigenza nerazzurra

E sull'incontro di qualche giorno fa con la dirigenza Wanda Nara sottolinea: "Preferisco non dire troppo visto che per noi interisti questa settimana sarà difficile (l'Eintracht in Europa League e poi il derby), così ciò che dico non può essere interpretato male. Dico solo che è stato un incontro positivo come sempre accade quando le parti si confrontano seriamente. Mauro vuole continuare la sua carriera nell'Inter, speriamo si risolva tutto al più presto".