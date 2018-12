Inter, Zanetti a Wanda Nara: "Ognuno rispetti il proprio ruolo"

"Ognuno deve rispettare il proprio ruolo". Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, replica così alle parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, sul rinnovo contrattuale dell'attaccante argentino con il club nerazzurro. "La cosa più importante è che Icardi sia felice qui con noi", sottolinea Javier Zanetti ai microfoni di Radio Deejay.

Inter, Marotta: "Icardi alla Juventus per Higuain? Sondaggi, non ci fu nessuna trattativa"

"Lo scambio tra Icardi e Higuain? Ci sono stati solo dei sondaggi che si fanno nel calciomercato, ma non c'è mai stato niente di concreto tra Inter e Juventus. La trattativa non è mai nata, non ci siamo mai seduti a parlarne. Gli agenti sono pieni di fantasia", le parole di Beppe Marotta alla premiazione come miglior manager calcistico del 2018.

Inter, Ausilio a Wanda Nara: "Icardi-Juventus mai. Dichiarazioni folcloristiche"

Piero Ausilio risponde alle parole pronunciate da Wanda Nara che a Tiki Taka su Mauro Icardi ("L’accordo è lontano, o meglio, non è così vicino come si dice. l'Inter voleva mandarlo alla Juventus"). Il ds nerazzurro contrattacca: "Sono dichiarazioni folcloristiche, posso dire serenamente che Icardi non andrà mai alla Juventus. Hanno rifiutato una prima offerta, noi vogliamo rinnovargli e adeguargli il contratto, non parliamo sui social o in tv ma nelle sedi opportune".

Inter, Ausilio: "Rinnovo Icardi? L'ultima proposta rifiutata. Ma vogliamo continuare la trattativa"

Ausilio, premiato come "Manager sportivo del 2018" nell'evento organizzato dallo studio Sciumé e supportato dall'Associazione dei Direttori Sportivi, ha poi sottolineato: "Da parte nostra c'è coerenza, siamo molto contenti di Icardi, si prende le sue responsabilità e non ha paura di niente. I cinepanettoni non contano. Sono in ufficio tutti i giorni a disposizione di qualsiasi procuratore". Sul rinnovo di Mauro Icardi, Ausilio chiarisce: "L'ultima proposta, di due mesi fa, non è stata accettata ma da parte nostra c'è voglia di continuare la trattativa, non vuol dire non si possa andare avanti".

Inter, Ausilio: "Icardi mai vicino alla Juventus. Mi faccio una risata"

Sulle parole di Wanda Nara che hanno accostato Mauro Icardi alla Juventus in estate Ausilio dice: "Se ci fosse stato Marotta avremmo risposto in due, non commento e mi faccio una risata. Lui mai vicino alla Juventus? Posso dirlo senza il minimo problema".

Ausilio conclude parlando del mercato di gennaio dell'Inter: "A gennaio non sono previste grandi cose, crediamo di avere una rosa competitiva. Siamo usciti dalla Champions League ma era un obiettivo difficilissimo all'inizio, ora cerchiamo di fare al meglio l'Europa League. Gabigol? Gli abbiamo detto che qui non c'è spazio, troveremo la soluzione migliore per lui in Europa o Brasile".

Inter, Wanda Nara: "Icardi? Il rinnovo si deve fare. Volevano darlo alla Juventus, doveva far coppia con Cristiano Ronaldo"

“Ancora mi devo sedere e parlare - ha detto Wanda Nara a Tiki Taka sul rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter -. L’accordo è lontano, o meglio, non è così vicino come si dice. Mauro non si discute, deve rinnovare punto e basta. Non è una questione di soldi, quanto prende ad esempio Higuain?”. E ancora: “La nostra priorità è l’Inter. La società mi aveva contattato nel bel mezzo della Champions League per parlare, ma io ho detto di aspettare. Ma perché devo fare sempre io la figura di m...? Perché non si dice qualcosa a Suning? L’Inter la scorsa estate voleva mandarlo alla Juventus, fu Mauro a dire di no. Ha rifiutato anche più soldi. La Juve per convincermi mi ha detto che avrebbe fatto coppia con Ronaldo, e alla fine è arrivato davvero. Mi hanno detto che Icardi sarebbe stato l'unico numero 9...".