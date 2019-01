Inter, Zhang in estate farà la rivoluzione. Solo in 8 sono sicuri all'Inter

Inter alla vigilia di una nuova rivoluzione di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono solo 8 i giocatori sicuri di rimanere con la maglia nerazzurra anche la prossima stagione.

Inter rivoluzione, i nomi degli 8 giocatori intoccabili per il club nerazzurro

I nomi dei giocatori intoccabili per l'Inter? Icardi, Skriniar, Brozovic, Handanovic, Asamoah, De Vrij, Lautaro e Politano. Quest'ultimo l’Inter dovrà riscattarlo per 20 milioni dal Sassuolo. Sarà la base da cui ripartire.

Inter, Zhang e la cena con dirigenti e Luciano Spalletti

Zhang ha preso in mano la situazione dopo l'inizio di 2019 deludente della sua Inter. “Quello che verrà dovrà essere l’anno della svolta per l’Inter, sportiva ed economica, visto che in estate si uscirà dal settlement agreement e si potrà tornare a fare la voce grossa anche sul mercato. Eppure il 2019 non è cominciato secondo le aspettative di Zhang: un punto nelle prime due uscite, con prestazioni mediocri e uno spogliatoio piuttosto rovente. Così il presidente è sceso in campo personalmente, convocando la cena di lunedì sera con tutto lo stato maggiore dirigenziale e il tecnico Luciano Spalletti", scrive la Gazzetta dello Sport.

Inter, Spalletti e l'ombra di Antonio Conte

"Un modo per fare gruppo e ricordare le direttive da qui a fine stagione. Tutti sotto esame, a partire dal tecnico, malgrado il recente rinnovo fino al 2021". L’ombra di Antonio Conte "continua ad aleggiare su Appiano e il futuro di Spalletti non può non essere legato ai risultati: c’è un terzo posto da confermare, meglio se conquistato insieme a un trofeo. E in quest’ottica la sfida di domani in Coppa Italia con la Lazio diventa già decisiva. Per Spalletti come per la squadra. Che al di là dei risultati sarà rivoluzionata".

Inter, non solo Spalletti: i giocatori in bilico

Insomma, l'Inter prepara un cambiamento importante in estate. "Tra contratti da rinnovare o in scadenza, è normale attendersi in estate uno scossone, anche perché il numero dei partenti oggi batte quello dei confermati 11-8. Resta invece in bilico il futuro di Nainggolan, D’Ambrosio, Dalbert, Cedric e Keita, per diversi motivi“.

Inter, Marotta: "Perisic? Non ci sono arrivate offerte"

Perisic? "Difficile trattenere giocatori che non vogliono restare, ma nessuna offerta è arrivata, non esistono i presupposti alla cessione. Succede anche ad altre squadre di avere giocatori scontenti, io sono stato fautore di un mercato ristretto, con il fatto che dura fino al 31 c'è la voglia di tanti giocatori di andare via". Così l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, al termine della cena dirigenziale in centro a Milano. Assieme a lui c'erano il presidente Steven Zhang, il ds Piero Ausilio, l'ad Alessandro Antonello, il dg Giovanni Gardini ed il tecnico Luciano Spalletti. L'Arsenal aveva offerto a Perisic un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, ma sul tavolo dell'Inter non è mai arrivata un'offerta convincente (Gunners mai oltre il prestito con diritto di riscatto).