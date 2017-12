Isola dei Famosi 2018 cast Belen e De Martino insieme? Voci: sesso in diretta!

Isola dei Famosi 2018 cast Belen e De Martino insieme? Isola dei Famosi 2018 cast indiscrezioni

Isola dei Famosi 2018: chi prenderà il testimone da Stefano Bettarini? Due nomi. Stefano De Martino e Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip 2. Il primo in vantaggio, ma nulla ancora di ufficiale. C'è chi dice che cio sarà Belen forse con De Martino.

Giulia Salemi è uno dei nomi più attesi dai fans come possibile naufraga per l'Isola dei Famosi 2018. Ma l'ex Miss Italia e concorrente di Pechino Express non è certo che volerà in Honduras. Secondo quanto riporta Oggi avrebbe fatto il provino e ora resta da capire se sarà o meno nel cast della nuova Isola dei Famosi di canale 5.

Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018? "Sarei felicissima per lui - spiega Cecilia Rodriguez a Nuovo Tv -. Fare il naufrago è un’occasione: stai solo con te stesso e puoi chiarire tante cose. Sul trono invece non penso che Uomini e Donne sia il contesto ideale per trovare la donna giusta. Però se lui volesse andarci io sarei felice. Se lui sta bene, io sono più serena".

Isola dei Famosi 2018 cast: il toto-nomi è partito. Tra certezze e indiscrezioni, la macchina del reality di Canale 5 ha acceso i suoi motori in vista del 22 gennaio 2018.

Isola dei Famosi 2018, il toto nomi sui concorrenti è sempre più caldo. Secondo il settimanale Spy, tra i naufraghi ci potrebbero essere alcuni personaggi di Uomini e Donne di Maria De Filippi: si parla di Sabrina Ghio e Rosa Perrotta.

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe vedere al via anche la schermitrice Antonella Fiordelisi, tentatrice di Temptation Island ed ex corteggiatrice di Mattia Marciano, Giulia Salemi, il comico romano Maurizio Battista e Cecilia Capriotti. Quest'ultima doveva andare in Honduras già nell'edizione 2017 dell'Isola dei Famosi ma, durante le visite di routine a cui vengono sottoposti i concorrenti, aveva scoperto di essere in dolce attesa della sua prima figlia.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, MIRIANA TREVISAN NON PARTECIPERA'

Miriana Trevisan ha smentito le voci che la davano pronta per partecipare all'Isola dei Famosi 2018. “Comunicazione di servizio: ringrazio Mediaset per le proposte (quest’anno ma anche gli anni scorsi, per l’Isola e per il GF vip) ma ho già detto sempre no. Non è quello che mi interessa.”

L'Isola dei Famosi 2018 accende i motori. Nel cast potrebbero esserci Brigitte Nielsen e Gloria Guida (attrice e moglie di Jonny Dorelli). Siamo ancora ai rumors, ma le voci sul cast dell'Isola dei Famosi si fanno più calde di ora in ora.

Isola dei Famosi 2018, i primi protagonisti del reality di Canale5 in partenza il 22 gennaio Brigitte Nielsen, ex moglie di Sylvester Stallone, Francesca Cipriani, già concorrente di altri reality come il Gf6 e De La Pupa e il Secchione, e l'ex tronista e ormai anche ex di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte (addio durante il Grande Fratello Vip 2). Confermata alla guida della trasmissione Alessia Marcuzzi e al suo fianco nella prima puntata, come opinionista, Mara Venier. Gli opinionisti della altre serate, che per questa edizione saranno a rotazione, non sono stati ancora annunciati.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 CAST: BRIGITTE NIELSEN CONCORRENTE

Il settimanale Spy rivela in anteprima, nel numero in edicola da venerdì 1 dicembre, i primi nomi sicuri del cast dell”Isola dei famosi” che parte su Canale 5 il 22 gennaio. Il primo colpo grosso messo a segno dalla produzione è quello di Brigitte Nielsen, ex moglie di Sylvester Stallone e già protagonista di reality in molti Paesi stranieri (Usa, Francia e Germania).

ISOLA DEI FAMOSI 2018 CAST: FRANCESCO MONTE CONCORRENTE DOPO L'ADDIO DI CECILIA RODRIGUEZ NEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Ad affiancare l'attrice danese ci saranno Francesco Monte, salito alla ribalta della cronaca per essere stato lasciato in diretta tv al “GfVip” dall'ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

ISOLA DEI FAMOSI 2018 CAST, FRANCESCA CIPRIANI (EX GRANDE FRATELLO 6)

All'Isola dei Famosi 2018 ci sarà anche Francesca Cipriani, la bombastica ex concorrente del Grande Fratello 6 e de “La pupa e il secchione”.

ISOLA DEI FAMOSI 2018: MARA VENIER E ALFONSO SIGNORINI IN STUDIO

Confermata la rotazione in studio degli opinionisti che affiancheranno la conduttrice Alessia Marcuzzi: la prima sarà Mara Venier che ha già partecipato con successo come opinionista insieme ad Alfonso Signorini alle ultime edizioni dell'”Isola”.