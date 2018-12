Koulibaly, Procura Figc: "Inter-Napoli doveva essere sospesa"

Inter-Napoli andava sospesa per i cori razzisti rivolti a Koulibaly. E' il parere di Giuseppe Pecoraro, capo della Procura Figc: "Per me Inter-Napoli iera andava sospesa per i cori razzisti verso Koulibaly, e infatti gli uomini della Procura hanno segnalato ai funzionari dell'ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea chiedeva lo stop" ha detto all'Ansa. "La decisione non spetta a noi ma all'ordine pubblico d'intesa con l'arbitro. Per quel che ci riguarda, è in corso la comunicazione dell'accaduto al giudice sportivo".

Inter-Napoli - Koulibaly, Giuseppe Sala: "Quei buu a Koulibaly sono stati una vergogna. Inter dia la fascia di capitano ad Asamoah"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è scusato con Koulibaly per i cori razzisti di Inter-Napoli. "Quei buu a Koulibaly sono stati una vergogna. Un atto vergognoso nei confronti di un atleta serio come lui, che porta con fierezza il colore della sua pelle. E anche, pur in misura minore, nei confronti di tante persone che vanno allo stadio per tifare e per stare con gli amici" ha scritto il primo cittadino di Milano in un post su Facebook. "Chiedo scusa a Kalidou Koulibaly, a nome mio e della Milano sana che vuol testimoniare che si può sentirsi fratelli nonostante i tempi difficili in cui viviamo". Il sindaco Sala propone all'Inter contro l'Empoli di dare la fascia di capitano a Asamoah. E annuncia che lascerà San Siro se dovessero ripetersi altri episodi di razzismo. "Non mi piace, per mia natura, pensare a cosa devono fare gli altri per risolvere i problemi della società in cui viviamo. Preferisco sempre partire da cosa devo fare io. E in questo caso farò una cosa molto semplice. Continuerò ad andare a vedere l'Inter, ma ai primi buu farò un piccolo gesto, mi alzerò e me ne andrò. Lo farò per me, consapevole del fatto che a chi ulula contro un atleta nero non fregherà niente di me. Ma lo farò".

Inter-Napoli, Koulibaly e i cori razzisti: "Orgoglioso del colore della mia pelle"

"Mi dispiace per la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo". Lo ha scritto il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, vittima domenica sera di ululati razzisti nel corso del match contro l'Inter a San Siro. A 10' dalla fine del match, il difensore è stato espulso per aver applaudito l'arbitro Mazzoleni che lo aveva già ammonito. "Koulibaly era nervoso e non aveva lo stato d'animo migliore, abbiamo chiesto tre volte lo stop, la prossima volta ci fermeremo noi", ha detto Carlo Ancelotti al termine della sfida di San Sir vinta 1-0 dall'Inter con gol di Lautaro Martinez nel finale.