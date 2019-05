Malena la Pugliese, topless da urlo. Da Emily Ratajkowski alla Yespica.. FOTO

Malena la Pugliese, topless da urlo

Malena la Pugliese ha pubblicato una bella foto in topless (con le stelline sul seno) su Instagram, raccogliendo grande entusiasmo tra i suoi follower. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è fatta immortalare senza reggiseno e con il Lato B in mostra. Voto 10.

Anna Falchi cuore Lazio: topless e perizoma dopo la vittoria. E Cristina Parodi... LE FOTO

Anna Falchi festeggia la vittoria della sua Lazio in Coppa Italia. Una bellissima foto sdraiata a letto in cui si intravedono topless e perizoma: la soubrette e attrice è sensualissima. “Senza parole, solo tanta felicità... Non mollare mai. Questo è e sempre sarà il nostro motto... Forza Lazio” scrive Anna Falchi a corredo dello scatto. Per la felicità dei tifosi laziali e non solo loro.

Cristina Parodi topless, inizia la stagione calda delle vip. LE FOTO

Cristina Parodi regala un topless da applausi. La giornalista e conduttrice de La prima volta su Rai 1 viene paparazzata sdraiata sulla spiaggia di Formentera senza bikini. E i paparazzi del Settimanale Nuovo colgono al volo l'occasione per pubblicare gli scatti nell'ultimo numero in edicola.

Emily Ratajkowski topless da sballo

Emily Ratajkowski ha abituato bene i suoi fans e follower con foto esplosive. Ma questa volta la splendida modella americana (e tifosa della Juventus) si è superata: sul suo profilo instagram ha postato un video e una serie di immagini super. Eccola dunque con stivali al ginocchio, body e topless col seno coperto soltanto dalle sue mani. Il risultato è trionfale: il video postato da Emily Ratajkowski sfiora il 1,5 mln di like in un paio di giorni e la foto pubblicata poco prima ha abbattuto il muro del milione di like.

Aida Yespica esplosiva sotto il sole di Dubai

La bellissima showgirl e modella venezuelana Aida Yespica regala spesso ai suoi follower (oltre 850mila) scatti e video spettacolari. Sotto il sole di Dubai la 36enne ex concorrente del Grande Fratello Vip mostra di aver superato (come sempre) a pieni voti (110 e lode) la prova costume.

Chiara Ferragni nuda in acqua

Chiara Ferragni nuda in acqua fa impazzire i suoi milioni fan. L'influencer in relax nel mare della Polinesia con Fedez.

ANNA TATANGELO, SAUNA BOLLENTE

Anna Tatangelo ha postato nei giorni post Pasqua uno scatto super in sauna ("After Easter") con indosso un accappatoio a coprire la parte davanti del suo corpo e il fianco scoperto che lascia intravedere un tatuaggio.

Anna Falchi ha festeggiato la vittoria della Lazio contro il Milan i semifinale di Coppa Italia con una foto d'autore in bianco e nero. (CONTINUA)

CHIARA FERRAGNI NUDA NELLE ACQUE DELLA POLINESIA

Emily Ratajkowski coniglietta di Pasqua: lato B da standing ovation. E... FOTO

Pasqua e Pasquetta 2019 vanno in archivio, ma le feste di quest'anno resteranno nella memoria di molti grazie a... Emily Ratajkowski. La 27enne modella inglese, tifosa della Juventus, quest'anno ha festeggiato con un regalo spettacolare ai suoi 22,4 milioni di follower: ha fatto loro gli auguri vestendosi da coniglietta.

Il look proposto da Emily Ratajkowski è da lasciare a bocca aperta (oltre 2,2 milioni di like in poche ore): cerchietto con due orecchie nere tempestate di brillantini sui capelli rosa, corsetto stringivita con reggicalze sopra un paio di slip bianchi coordinati con un microtop (scollato). Senza dimenticare le calze parigine rosa. Il risultato mette in evidenza il fisico mozzafiato della e Ratajkowski. E un lato B da standing ovation...