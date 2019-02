Meghan Markle spunta film compromettente. Meghan Markle, immagini bollenti

Meghan Markle spunta film compromettente. Meghan Markle bad girl. Le foto

Meghan Markle torna nel mirino dei tabloid. Un vecchio film tv - "The Boys & Girls Guide To Getting Down" - con la duchessa di Sussex protagonista mette torna alla luce in queste ore mettendo a dura prova la pazienza famiglia reale. Meghan Markle recitò nel 2011, prima del suo fidanzamento con il principe Harry, nel ruolo di Dana, una bad girl che ama feste notturne e droga. Megan, pardon Dana, girava in abiti molto succinti ed era una gran seduttrice.

Meghan Markle, il film The Boys and Girls Guide to Getting Down che la imbarazza

Il film in cui recita Meghan Markle è un reboot di una pellicola del 2006 (vinse 5 premi, come film indipendente, al Los Angeles Film Festival del 2006), non ebbe gran fortuna e venne cancellato. In realtà il progetto era di realizzare una serie tv composta da 15 episodi ma se ne realizzò soltanto uno che non andò in onda e ora torna alla luce: i diritti della pellicola sono stati presi della Artist Rights Distribution, che a otto anni di distanza, vuole distribuirlo in tutto il Nord America. Tra i boy del film ci sono Max Greenfield di New Girl. E Adam Pally di Happy Endings.

Il Daily Mail ricorda il ruolo di Meghan Markle che vestì i panni succinti di Dana “party girl che passa da una sbornia a una sniffata”. Ricordiamo che Meghan Markle dovette anche dare l'addio alla serie tv Suits dopo l’annuncio del matrimonio reale.