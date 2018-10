Messi torna ad allenarsi prima del previsto. E per Inter-Barcellona...

Barcellona, Messi torna ad allenarsi prima del previsto

L'argentino Lionel Messi è tornato ad allenarsi oggi sul campo, dopo l'infortunio al gomito, secondo quanto riferito dal Barcellona. Messi ha subito una frattura del radio del suo braccio destro durante una partita della Liga spagnola contro il Siviglia il 20 ottobre e gli è stato diagnosticato uno stop di circa tre settimane.

Barcellona, Messi convocato contro l'Inter in Champions League

Tuttavia, il suo recupero si sta dimostrando più veloce di quanto si pensasse e non è nemmeno impossibile che Messi possa tornare prima della sosta per le nazionali a metà novembre. Non è esclusa una sua convocazione in occasione della gara di ritorno contro l'Inter in Champions League, prevista il prossimo 6 novembre a San Siro. Difficile per ora ipotizzare però che possa scendere in campo. Già sarebbe positiva una sua presenza contro il Betis l'11 novembre. Possibile però che il Barcellona non forzi il rientro della Pulce e attenda il big dopo la sosta a Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid.

Messi out, Barcellona vince con Inter e asfalta il Real Madrid

Messi per ora ha saltato due partite, ma la sua squadra è stata in grado di ovviare alla sua assenza ed ha battuto l'Inter 2-0 in Champions League e 5-1 il Real Madrid in campionato.