Nadia Toffa condizioni di salute qualcosa non torna. Mistero su Nadia Toffa

Nadia Toffa condizioni di salute. La notizia di questi giorni è certamente questa Nadia Toffa condizioni di salute. Qual è la verità?

Nadia Toffa - la presentatrice famosissima de Le Iene - ha messo sui social network una fotografia dopo il malore in cui si vede che ha lo smalto sulle unghie. Lo smalto? Immediatamente in molti hanno pensato che il malore di Nadia Toffa addirittura non fosse vero. Lo smalto come forse tutti o quasi sanno, è severamente vietato in ospedale. Poi c'è perfino l'incompatibilità dello smalto con la risonanza magnetica a cui è stata sottoposta Nadia Toffa. La foto di Nadia Toffa potrebbe essere stata scattata prima del ricovero nel nosocomio ovvero ospedale?



