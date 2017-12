Nadia Toffa condizioni di salute ultimissime. E spunta il fidanzato segreto

Nadia Toffa condizioni di salute. Nadia Toffa non è single, ha un fidanzato!

Nadia Toffa a Vero TV: “Non parlo mai della mia vita privata. Neppure sotto tortura!”. I paparazzi l’hanno beccata in atteggiamenti intimi con Joe Bastianich. Una possibile liaison che il famoso chef ha pubblicamente smentito. Secondo lui, sarebbe già impegnata con un altro uomo, il cui nome resta top-secret. Dopo il malore di Nadia Toffa, il cuoco Joe Bastianich ha detto a Chi: “Nadia è una strettissima amica, ma non siamo mai stati fidanzati. Lei ha già un compagno, quelle foto che avete visto sono state male interpretate. Comunque quello che voglio fare oggi è proprio saperne di più sulle sue condizioni di salute, sono molto dispiaciuto per quello che è successo”.

Nonostante Nadia Toffa tenga alla sua privacy, nel 2013 era stata paparazzata insieme al suo fidanzato sulle spiagge del Salento. Non è dato sapere se la love story stia proseguendo o sia in corso una nuova relazione. “Io racconto soltanto di Nadia sul lavoro. Con questo non voglio dire che sono un personaggio, anzi in tv sono me stessa, però come svolgo il mio lavoro è una cosa, come vivo la mia vita privata è un’altra. Non condivido la mia vita privata con il pubblico, bensì con le persone che mi stanno vicino”. Non siamo così sicuri, però, che riuscirà sempre e comunque a sfuggire al gossip.

Nadia Toffa condizioni di salute. Gennaro Bussone, ex direttore dell’Istituto neurologico Besta di Milano, prova a ricostruire cos’è successo all’inviata e conduttrice de Le Iene. “Si può trattare di un attacco epilettico oppure si è verificata un’emorragia cerebrale oppure un aneurisma”, spiega in un’intervista a Il Giornale, “cioè la rottura di un vaso arterioso del cervello che può creare un’emorragia cerebrale a volte fatale”. Domenica scorsa Nadia Toffa si è sottoposta ad alcuni esami nell’ospedale fondato da Don Verzè. Su cosa l’abbia colpita al momento accampavano solo ipotesi. Per alcuni ictus, per altri coma. L’unica certezza il bollettino diramato sabato: prognosi riservata per patologia cerebrale in fase di definizione. L’inviata de Le Iene era stata in un primo momento ricoverata all’ospedale di Trieste nella Terapia Intensiva dell’Arta (Anestesia rianimazione terapia antalgica). Appena le condizioni meteo lo hanno consentito (soffiava una violenta Bora), Nadia Toffa è stata trasportata in elisoccorso al San Raffaele di Milano.