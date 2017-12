Nadia Toffa Le Iene ultime notizie. Come sta davvero Nadia Toffa de Le Iene

Nadia Toffa Le Iene ultime notizie sulle condizioni di salute di Nada Toffa

Seconda puntata delle Iene da quando Nadia Toffa è stata ricoverata dopo il malore dovuto a una patologia cerebrale. Martedì sera la puntata delle Iene si è aperta con un saluto da parte di Ilary Blasi alla Toffa. "Erano tre giorni che aspettavamo di dirlo: Nadia sta meglio".

Nadia Toffa, Le Iene: ecco come sta e cosa sta facendo. NADIA TOFFA NOTIZIE - "Ci segue dall'ospedale"

"Ci sta seguendo dalla sua stanza in ospedale", ha continuato Ilary Blasi a proposito di Nadia Toffa. Teo Mammuccari ha scherzato: "secondo me ha cambiato canale".

NADIA TOFFA, IL RACCONTO DE LE IENE DI DOMENICA SERA

Nadia Toffa, Le Iene: il racconto del malore, il volo per Milano. "Fuori pericolo"

Nadia Toffa sta meglio ed è fuori pericolo. Durante la diretta de Le Iene di domenica sera Nicola Savino e Giulio Golia (con Matteo Viviani che sostituiva Nadia Toffa) hanno raccontato le ore difficili vissute sabato e le buone notizie che hanno fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo.

Nadia Toffa, Le Iene: "Fuori pericolo, ma momenti terribili"

"Nadia ora è fuori pericolo di vita, la stanno curando, le fanno accertamenti. Ha persino chiesto a un medico se poteva uscire per presenziare a questa diretta". Nicola Savino e Giulio Golia, con Matteo Viviani, che sostituisce in studio Nadia Toffa vittima di un grave malore nella giornata di sabato hanno raccontato, in apertura di "Le Iene Show", la paura per lo stato di salute di Nadia Toffa, vittima di un grave malore nella giornata di sabato.

Nadia Toffa, Le Iene: "La telefonata in cui dissero che Nadia Toffa era crollata a terra"

"Sono state ore terribili - hanno detto ad apertura di puntata domenica sera - poco prima delle 13 di ieri ci è arrivata una telefonata dalla hall di Trieste e ci avvisano che Nadia è crollata a terra, ha avuto un malore. Questa era l'unica cosa che sapevamo, non si capiva cosa fosse successo. Un'aggressione, un malore, lo stress".

Nadia Toffa, Le Iene: "Poi ci dissero che Nadia si era svegliata"

Poi ha aggiunto: "Quando è arrivata al pronto soccorso abbiamo appreso che si trattava di codice rosso. Ci si è gelato il sangue addosso, non sapevamo più che pensare. Fino alle 18.30 di sabato quando ci hanno detto che Nadia si era svegliata e stava meglio. Abbiamo ricominciato a respirare e ci siamo emozionati".

Nadia Toffa, Le Iene: "Nadia voleva venire in diretta"

"A Trieste è stata trattata benissimo ed è stata portata a Milano in elicottero. Sull'elicottero ha detto: 'che bello, mi faccio un giro gratis'. Lo spirito non manca mai. Ora è fuori pericolo di vita, la stanno curando, le fanno accertamenti. Ha persino chiesto a un medico se poteva uscire per presenziare a questa diretta"

NADIA TOFFA, IL POST DI DOMENICA POMERIGGIO

“... volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto."

Nadia