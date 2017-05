Pioli-Fiorentina: visto con Corvino dopo l'esonero dell'Inter. E Tronchetti...

Pioli alla Fiorentina: avvistato con Corvino dopo l'esonero dell'Inter

Stefano Pioli è stato avvistato a Firenze. L'ormai ex allenatore dell'Inter (esoenrato nelle scorse ore a 3 giornate dalla fina del campionato) stando a Tuttomercatoweb avrebbe incontrato Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina. Il summit tra i due sarebbe lontano da occhi indiscreti. Il nome di Pioli da tempo è uno dei più caldi per il dopo Paulo Sousa insieme a quello di Eusebio Di Francesco (che sta valutando se restare al Sassuolo o cercare una nuova avventura).



"Il calcio è fatto così, quando ci sono risultati negativi l'allenatore se ne deve prendere la responsabilità. È il calcio, Pioli è ottimo ma purtroppo non ha funzionato in quest'ultimo periodo", questo il commento sul ribaltone in casa nerazzurra dell'ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera, a margine di una iniziativa ad Assolombarda, "Esonerarlo a 3 giornate dalla fine? È anche normale che la società si assuma la responsabilità". Spalletti o Conte per l'Inter? Tronchetti Provera dribbla: "La scelta sta alla società, sicuramente sarà un grande allenatore». Ma dice anche che non sarebbe contrario all'ipotetico dell'ex tecnico bianconero: "Chi vorrei? Quello in grado di dare ai tifosi interisti la squadra che l'Inter sogna. Nessuna preclusione su Conte. L'Inter ha grandi giocatori, va rafforzata. Sono sicuro che faranno la scelta giusta».