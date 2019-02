Rapid Vienna-Inter 0-1, Lautaro Martinez trascina i nerazzurri senza Icardi

Boccata d'ossigeno per l'Inter alle prese col caso Icardi. I nerazzurri, senza il bomber argentino rimasto a casa dopo essere stato privato dalla fascia di capitano, (oggi si e' allenato alla Pinetina) trovano il successo in Europa League a Vienna contro il Rapid e aprono la strada al passaggio del turno, a meno di sorprese nel ritorno al Meazza il prossimo 21 febbraio. L'avvio di gara e' prudente, con i milanesi che mantengono il controllo della palla e i biancoverdi che li aspettano nella propria meta' campo cercando di sfruttare qualche contropiede. Bisogna aspettare il 37' perche' la situazione si sblocchi. Thurmwald con una ingenuita' atterra in area Lautaro che batte in prima persona il rigore e non sbaglia la trasformazione. Il Rapid va alla ricerca del pareggio ma e' ancora l?inter a rendersi pericoloso al 45'.

Nel secondo tempo il copione non cambia. E al 16 sono i milanesi ad avere una buona occasione: cross di Politano e Vecino colpisce di testa in anticipo ma la palla e' alta. Al 20' e' il neo capitano Handanovic a salvare l'Inter su tiro di Knasmullner. La partita resta dura e combattuta ma il risultato non cambia e i nerazzurri tornano da Vienna a bottino pieno.

EUROPA LEAGUE. LAZIO SCONFITTA IN CASA 1-0 DAL SIVIGLIA

Sconfitta interna per la Lazio, battuta 1-0 dal Siviglia nel match d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Gol partita di Ben Yedder al 22'. ROMA (ITALPRESS) - La Lazio cade in casa per 1-0 contro il Siviglia in occasione dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Allo Stadio Olimpico senza Immobile e Milinkovic-Savic, la squadra di Inzaghi non riesce ad andare in rete contro Kjaer e compagni. La qualificazione resta aperta in vista del match di ritorno al Sanchez-Pizjuan. Il Siviglia non e' riuscito a segnare in quattro delle sue cinque trasferte contro le avversarie italiane in tutte le competizioni ma al 22' trova il modo di sfatare il tabu': Sarabia guida un contropiede e serve una palla perfetta per il tap in sotto porta di Ben Yedder. Le due formazioni si affrontano con un atteggiamento simile: ricerca della ripartenza con piu' di cinque uomini in proiezione offensiva nel corso delle transizioni. La risposta degli uomini di Simone Inzaghi non si fa attendere: al 27' Caicedo innesca Marusic a tu per tu con Vaclik: il portiere avversario smorza il tiro dell'esterno e Kjaer salva sulla linea.

La difesa biancoceleste soffre e al 38' rischia di subire il raddoppio: Banega ruba palla a Luis Alberto e lancia Andre' Silva ma l'ex Milan, davanti a Strakosha, e' troppo altruista e vanifica una occasione da gol con un passaggio impreciso per Ben Yedder. Al 41' Inzaghi e' costretto a spendere il primo cambio a causa di un problema fisico di Luis Alberto. Al suo posto entra Durmisi, ex Betis e in clima derby mentre nella ripresa e' Parolo a dare forfait con Cataldi in campo. Gestione del match molto severa da parte dell'arbitro che contribuisce a spezzettare il gioco abbassandone il ritmo. Tra la Lazio e' di Lucas Leiva la prova superlativa nel reparto di centrocampo con il mediano brasiliano che recupera una quantita' incredibile di palloni. Al 54' ci prova la Lazio: Caicedo tenta la conclusione dal vertice sinistro dell'area ma il suo tiro si spegne sull'esterno della rete. Ma i problemi fisici della squadra biancoceleste: al 57' Bastos accusa un risentimento muscolare e Luiz Felipe prende il suo posto.

Proprio il nuovo entrato ha una palla importante sugli sviluppi di un calcio piazzato di Cataldi ma il suo tiro e' alto.

Le squadre si allungano e al 65' il Siviglia e' pericoloso in ripartenza: Sarabia lancia Escudero ma c'e' il salvataggio in scivolata di Acerbi che si ripete sul tiro da fuori di Banega sul corner successivo. Ma la serata super di Acerbi non e' finita come quella negativa di Andre' Silva: l'ex Sassuolo recupera e si immola sul portoghese da buona posizione. Nel finale si abbassano i ritmi, subentra la stanchezza e il Siviglia: Correa si muove tra le linee e scarica, Lucas Leiva prova a piazzare il destro ma e' impreciso. E non ha il killer istinct neanche Vazquez che vanifica un contropiede con un dribbling fallito in area al 90'. Si tratta dell'ultima occasione del match dopo i tre minuti di recupero concessi dall'arbitro.