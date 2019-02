Rapid Vienna-Inter in TV e STREMING. Dove vedere Rapid Vienna-Inter

Rapid Vienna-Inter TV e STREMING. Dove vedere Rapid Vienna-Inter

Rapid Vienna-Inter tv: pay tv o tv in chiaro? E in streaming? Ecco dove vedere la sfida dell'Inter (senza Icardi) dei sedicesimi di finale di Europa League che inizierà alle 18,55.

Rapid Vienna-Inter TV su SKY E SKY SPORT UNO

Rapid Vienna-Inter non sarà trasmessa in chiaro. Niente diretta su TV8 per i nerazzurri. Il match di Europa League sarà trasmesso in diretta in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252.

RAPID VIENNA-INTER STREAMING

Rapid Vienna-Inter si potrà seguire anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

RAPID VIENNA-INTER RADIO

Rapid Vienna-Inter verrà raccontata anche su Radio Rai1 nel programma 'Zona Cesarini' dalle 18,50 che seguirà anche i match delle altre italiane nel corso della serata. Lazio-Siviglia e Zurigo-Napoli.

Rapid Vienna-Inter formazioni

Rapid Vienna (4-2-3-1) Strebinger; Muldur, Dibon, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Alar

Inter (4-2-3-1) Handanovic; Soares, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez